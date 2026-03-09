Sasha Sokol exige a Luis de Llano cumplir sentencia de la SCJN

La cantante Sasha Sokol exigió que el productor Luis de Llano cumpla con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo obliga a ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización tras ser declarado responsable de abuso sexual.

En un mensaje publicado en redes sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la exintegrante de Timbiriche señaló que, pese al fallo del máximo tribunal, el productor aún no ha cumplido con lo ordenado por la justicia.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa. Tampoco ha cumplido con el resto (pagar una suma económica que será donada a una institución de defensa a menores)”, escribió.

La SCJN confirmó la condena por abuso sexual

Sokol recordó que su caso llegó hasta la Primera Sala de la Suprema Corte, que por unanimidad confirmó la sentencia contra el productor por abuso sexual y daño moral.

8M 2026



Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia.



La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia

también lo están.



Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos,… — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2026

La cantante explicó que De Llano ha argumentado que no ha ofrecido una disculpa pública para evitar revictimizarla, postura que ella calificó como absurda.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, señaló.

“Que asuma su responsabilidad”

La también actriz afirmó que la disculpa pública es importante porque representa el reconocimiento de los hechos y permite que se establezca la verdad más allá del fallo judicial.

“Mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad”, expresó.

Sokol también lamentó que muchas mujeres en México tengan que enfrentar largos procesos para que sus denuncias sean escuchadas.

“Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables”, escribió.

Un caso que sentó precedente legal

La batalla legal comenzó en 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una sentencia favorable a la cantante tras denunciar que mantuvo una relación con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, mientras era su representante artístico.

El productor intentó impugnar la resolución mediante un amparo ante la Suprema Corte, pero la Primera Sala confirmó la sentencia por unanimidad.

El fallo también estableció un precedente legal importante al determinar que en casos de abuso sexual infantil no aplica la prescripción en la vía civil, lo que abre la posibilidad de que otras víctimas puedan buscar justicia sin limitaciones de tiempo.