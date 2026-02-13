Una tragedia sacudió a Itumbiara, ciudad del estado de Goiás, Brasil, cuando el funcionario municipal Thales Naves Alves Machado disparó contra sus dos hijos menores dentro de su domicilio y posteriormente se quitó la vida, tras descubrir una presunta infidelidad de su esposa. El hecho ocurrió la noche del 11 de febrero y es investigado como homicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con los reportes policiales, el hombre utilizó un arma de fuego registrada a su nombre. Tras los disparos, los menores —de 12 y 8 años— fueron trasladados de urgencia a un hospital de la región. El mayor falleció horas después debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor permanecía en estado crítico al momento de los primeros informes oficiales.

Mensajes previos y ruptura matrimonial

Horas antes del ataque, Machado publicó en redes sociales una carta extensa en la que hablaba abiertamente de la ruptura con su esposa y señalaba una presunta infidelidad. En el texto expresó sentimientos de frustración, decepción y enojo, además de dirigir palabras de despedida a sus hijos. La publicación fue eliminada posteriormente, pero fue capturada y difundida por medios locales.

Las autoridades confirmaron que el funcionario se encontraba separado de su pareja y que atravesaba un conflicto legal y personal relacionado con la custodia de los menores. La Policía Civil de Goiás abrió una investigación formal para esclarecer la cronología exacta de los hechos y verificar si existían antecedentes de violencia previa.

Investigación en curso

La escena fue acordonada por peritos y agentes de la Policía Militar. El arma utilizada fue incautada como parte del procedimiento. Las autoridades también revisan dispositivos electrónicos y mensajes enviados horas antes del crimen para determinar si hubo advertencias previas.

El caso ha generado conmoción en Goiás y reactivó el debate sobre violencia intrafamiliar, acceso a armas y crisis emocionales que escalan hacia tragedias irreversibles.