A casi cinco siglos de su muerte, las profecías de Nostradamus vuelven a circular con fuerza rumbo a 2026. Guerras, desastres naturales, enfermedades y la caída de una figura poderosa forman parte de las interpretaciones que estudiosos y entusiastas atribuyen a sus escritos para este años.

Aunque sus textos fueron redactados en versos crípticos en el siglo XVI, cada cambio de ciclo suele reactivar lecturas que buscan relacionar sus palabras con el contexto actual.

Ríos de sangre y conflictos armados

Una de las profecías más citadas habla de “ríos teñidos de rojo”, imagen que muchos interpretan como una intensificación de conflictos bélicos. Para 2026, estas lecturas apuntan a guerras más cruentas, con violencia extendida y consecuencias humanitarias graves, especialmente en regiones ya inestables.

Los intérpretes advierten que Nostradamus no hablaba de una sola batalla, sino de una cadena de enfrentamientos que desbordan fronteras y afectan a poblaciones civiles.

Enjambres, plagas y crisis sanitarias

Otra imagen recurrente es la de “enjambres que cubren la tierra”, asociada por algunos analistas a plagas, epidemias o crisis sanitarias de gran escala. Tras la experiencia global con pandemias recientes, estas interpretaciones han cobrado mayor relevancia.

Según estas lecturas, 2026 podría enfrentar brotes difíciles de contener, ligados tanto a enfermedades como a crisis ambientales que alteren el equilibrio natural.

Desastres naturales y cambios extremos

Las profecías también mencionan fenómenos naturales violentos: inundaciones, sequías prolongadas y movimientos extremos de la tierra. Para quienes estudian sus textos, esto se relaciona con el agravamiento del cambio climático y eventos naturales más frecuentes e intensos.

Estas señales suelen interpretarse como advertencias sobre la fragilidad de las ciudades y la necesidad de adaptación ante un entorno cada vez más impredecible.

La caída de un “gran hombre”

Uno de los pasajes que más inquietud genera habla del colapso de un “gran hombre” o líder poderoso. Aunque Nostradamus nunca da nombres, algunos creen que se refiere a la caída política, simbólica o incluso física de una figura influyente a nivel mundial.

La profecía no especifica si se trata de un gobernante, un líder militar o una figura económica, pero sí sugiere un impacto global tras su caída.

¿Profecías o interpretaciones?

Especialistas recuerdan que los textos de Nostradamus son deliberadamente ambiguos y que cada época los adapta a su propia realidad. No existe evidencia científica que confirme que sus visiones predicen el futuro, pero su influencia cultural sigue vigente.

Más que anuncios inevitables, muchos consideran estas profecías como reflejos de miedos colectivos que resurgen en tiempos de incertidumbre.