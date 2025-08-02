En la colonia Narvarte de la Ciudad de México, el esquite de Don Josué y Doña Santa se volvió tendencia nacional en 2024–2025. Su apuesta gastronómica única: esquites con tuétano de res, longaniza y otros ingredientes tradicionales, lo convirtieron en una parada obligada para foodies y creadores de contenido.

¿Qué hace especial a este esquite?

Este puesto arranca desde 1977, pero lo que le dio fama viral fue una versión deluxe de esquites: sobre maíz con mantequilla y condimentos, le agregan tuétano, longaniza, mollejas, suadero o camarones, creando una explosión de sabor y textura únicos.

¿Dónde está y cómo probarlo?

Ubicado en la colonia Narvarte, CDMX, el puesto abre hasta altas horas de la noche o hasta que se agotan las ollas. La experiencia trasciende su precio: se trata de tradición familiar, sazón auténtica y un legado de más de cuatro décadas.

¿Por qué se volvió viral?

El contraste entre un antojito clásico (esquites) y un ingrediente gourmet como el tuétano llamó la atención de influencers gastronómicos, generando cientos de publicaciones, fotos y recomendaciones espontáneas en redes sociales. Además, su historia familiar y longevidad le dieron un peso narrativo emocional.