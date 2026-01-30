Una pareja del estado de Florida presentó una demanda contra una clínica de fertilidad luego de descubrir que el bebé que nació tras un tratamiento de fecundación in vitro no es biológicamente suyo, presuntamente por una confusión de embriones dentro del laboratorio.

De acuerdo con la denuncia, la pareja recurrió a la clínica con la expectativa de concebir un hijo genéticamente propio, pero tras el nacimiento comenzaron a notar inconsistencias físicas que los llevaron a realizar pruebas genéticas. Los resultados confirmaron que el embrión implantado no correspondía a ninguno de los dos.

Según el documento legal, el error habría ocurrido durante el proceso de manejo y transferencia de embriones, una etapa crítica en los tratamientos de reproducción asistida. La demanda sostiene que la clínica falló en sus protocolos de identificación y control, lo que derivó en un daño emocional profundo y permanente para los padres.

El caso tomó un giro aún más delicado cuando se confirmó que el niño pertenece a un origen genético distinto al de la pareja demandante. Aunque la demanda no entra en detalles sobre el paradero de los padres biológicos reales, sí subraya el impacto psicológico que ha tenido la situación tanto en los adultos como en el menor.

La pareja afirma que confió plenamente en la clínica, especializada en tratamientos de fertilidad, y que nunca fue informada de ningún incidente durante el procedimiento. Señalan que solo tras insistir en explicaciones y realizar estudios independientes se reveló la presunta confusión.

En la demanda se solicita una compensación económica por daños emocionales, negligencia médica y violaciones a los estándares profesionales, además de una revisión profunda de los procesos internos de la clínica para evitar que casos similares se repitan.

El caso ha reavivado el debate sobre los controles en las clínicas de fertilidad y los riesgos asociados a la reproducción asistida, especialmente en un contexto donde este tipo de tratamientos es cada vez más común en Estados Unidos.

Hasta el momento, la clínica señalada no ha emitido una respuesta pública detallada sobre las acusaciones.