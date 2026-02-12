México volvió a colocarse como el país con mayor número de ciudades dentro del ranking de las 50 urbes más violentas del mundo en 2025. De acuerdo con el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), 17 ciudades mexicanas aparecen en la clasificación internacional.

El reporte, elaborado junto con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) y Misión Rescate México, señala que 44 de las 50 ciudades más violentas del planeta se ubican en América y el resto en África. En el primer lugar mundial aparece Puerto Príncipe, Haití, con la tasa de homicidios más alta registrada este año.

Aunque México mantiene el mayor número de ciudades dentro del listado, el informe destaca que en 2025 solo dos urbes mexicanas permanecen en el top 10 global, algo que no ocurría desde 2013.

Las 17 ciudades mexicanas en el ranking 2025

Estas son las localidades del país incluidas en la clasificación:

Culiacán, Sinaloa (6° lugar mundial, 103.91 homicidios por cada 100 mil habitantes) Ciudad Obregón, Sonora (9°, 90.81) Manzanillo, Colima (11°) Zamora, Michoacán (12°) Colima, Colima (13°) Acapulco de Juárez, Guerrero (14°) Irapuato, Guanajuato (16°) Juárez, Chihuahua (17°) Tijuana, Baja California (18°) Celaya, Guanajuato (20°) Cuernavaca, Morelos (23°) Uruapan, Michoacán (27°) Chilpancingo de los Bravo, Guerrero (37°) Centro, Tabasco (39°) Chihuahua, Chihuahua (40°) Hermosillo, Sonora (46°) León, Guanajuato (50°)

El informe precisa que ciudades como Benito Juárez (Cancún), Morelia, Tapachula y Zacatecas salieron del ranking este año, mientras que Hermosillo ingresó por primera vez.

Sin embargo, el documento advierte que, aunque varias ciudades presentan tasas menores en comparación con años previos, no se puede confirmar que exista una reducción estructural de la violencia letal.

El ranking global 2025

El listado completo de las 50 ciudades más violentas incluye urbes de Ecuador, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, Guatemala y Trinidad y Tobago, entre otros países.

En el top 10 mundial aparecen ciudades de Haití, Ecuador, Sudáfrica y México. Culiacán y Ciudad Obregón son las únicas mexicanas dentro de ese grupo.

El ranking se basa en tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes y excluye ciudades en zonas de guerra declarada, concentrándose en violencia urbana en tiempos de paz.

El informe vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre seguridad pública, crimen organizado y la capacidad institucional para reducir la violencia en América Latina, región que concentra la mayor parte de las ciudades con altos índices de homicidio.