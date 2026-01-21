El Miércoles de Ceniza 2026 marcará el inicio de la Cuaresma en México y en el resto del mundo católico. Esta fecha es una de las más importantes del calendario religioso, ya que da comienzo a un periodo de reflexión, penitencia y preparación espiritual previo a la Semana Santa.

En 2026, el Miércoles de Ceniza cae el 18 de febrero, día en el que millones de fieles acuden a templos para recibir la ceniza en la frente como símbolo de humildad y arrepentimiento.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza es una celebración de la Iglesia católica que recuerda la fragilidad humana y la necesidad de conversión espiritual. Durante las misas, los sacerdotes colocan ceniza en la frente de los fieles mientras pronuncian frases como “polvo eres y en polvo te convertirás” o “arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

La ceniza utilizada proviene tradicionalmente de la quema de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior.

¿Cuándo inicia y termina la Cuaresma 2026?

La Cuaresma 2026 inicia el miércoles 18 de febrero y se extiende durante 40 días, sin contar los domingos. Este periodo concluye el Jueves Santo, 2 de abril de 2026, dando paso al Triduo Pascual y posteriormente a la Semana Santa.

Durante la Cuaresma, la Iglesia invita a los creyentes a practicar el ayuno, la abstinencia de carne, la oración y las obras de caridad.

¿Es obligatorio ayunar el Miércoles de Ceniza?

De acuerdo con la tradición católica, el ayuno y la abstinencia son obligatorios el Miércoles de Ceniza para personas entre los 18 y 59 años, mientras que la abstinencia de carne aplica a partir de los 14 años. Existen excepciones por motivos de salud.

En México, muchas personas también adoptan prácticas adicionales como evitar fiestas, reducir el consumo de alimentos o realizar actos de solidaridad.

Importancia del Miércoles de Ceniza en México

El Miércoles de Ceniza tiene una fuerte presencia cultural y religiosa en México. Además de las celebraciones litúrgicas, es una fecha que marca el inicio de una etapa de introspección que culmina con la Semana Santa, una de las temporadas más relevantes del país tanto en lo religioso como en lo social.