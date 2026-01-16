La capacidad de algunas semillas para sobrevivir largos periodos sin agua es clave frente al avance de las sequías y el cambio climático. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México estudian los mecanismos moleculares que permiten a las semillas mantenerse viables aun cuando pierden casi toda su humedad.

El trabajo se realiza en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y se centra en proteínas especiales conocidas como LEA, por sus siglas en inglés (Late Embryogenesis Abundant), que se producen durante las últimas etapas del desarrollo de la semilla y cuando ésta enfrenta condiciones de estrés extremo, como la deshidratación.

De acuerdo con la investigadora Alejandra Covarrubias Robles, estas proteínas funcionan como un sistema de protección que estabiliza otras moléculas esenciales dentro de la célula, evitando daños irreversibles cuando la semilla pierde hasta más del 90 por ciento de su contenido de agua.

Proteínas clave para la supervivencia vegetal

Las proteínas LEA permiten que el embrión dentro de la semilla entre en un estado de latencia sin morir. Gracias a este mecanismo, las semillas pueden permanecer viables durante meses o incluso años hasta que encuentran condiciones adecuadas para germinar.

Este proceso es fundamental para plantas de importancia agrícola como maíz, frijol, trigo y otras especies que dependen de la resistencia de sus semillas para asegurar su reproducción en ambientes hostiles.

Una investigación con impacto frente al cambio climático

El estudio de estas proteínas no solo ayuda a entender cómo evolucionaron las plantas para adaptarse a la escasez de agua, sino que abre la posibilidad de desarrollar estrategias biotecnológicas que permitan crear cultivos más resistentes a la sequía.

En un contexto donde el estrés hídrico es cada vez más frecuente, comprender cómo las semillas enfrentan estas condiciones se vuelve una herramienta clave para la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.

Los investigadores de la UNAM continúan analizando cómo funcionan estas proteínas y de qué manera pueden aplicarse en el futuro para mejorar la tolerancia de las plantas a ambientes extremos.