Hay encuentros que no solo marcan una carrera, sino también una vida. Para Santiago Vizl, entrevistar a Adal Ramones fue uno de esos momentos que se quedan para siempre.

El episodio más reciente de La Barra de Santiago, ya disponible en YouTube, reúne a dos generaciones de la comunicación mexicana en una charla íntima, honesta y profundamente humana. Para Santiago, Adal no es solo un referente profesional, sino una de las grandes inspiraciones que lo llevaron a dedicarse a contar historias.

“Es uno de los comunicólogos más importantes de México. Otro Rollo es de los shows que más huella han dejado. Para mí, esto es un logro enorme”, compartió Santiago sobre el encuentro, en entrevista con Fernanda Familiar en el programa QTF.

Una conversación que fue más allá de la entrevista

Más que una charla tradicional, el episodio se convirtió en un espacio emocionalmente abierto. Santiago cuenta que Adal se mostró vulnerable, habló de experiencias que nunca antes había compartido públicamente y dejó ver una faceta profundamente humana.

“Es un ser humano hermoso… lloró mucho. Creo que nunca en su vida había platicado algunas de estas cosas. Y eso, para mí, significa que mi trabajo sirvió de algo”, reflexiona.

Aunque el tiempo fue limitado por la apretada agenda de Adal Ramones, la conexión fue tan genuina que Santiago confiesa que habría podido pasar horas conversando con él sobre su vida, su carrera y todo lo que ha atravesado para llegar hasta donde está.

El propósito de La Barra de Santiago

Este episodio refleja con claridad el espíritu del podcast. La Barra de Santiago es un espacio donde las personas que admiramos bajan la guardia, se muestran reales y comparten no solo sus éxitos, sino también sus batallas internas.

“El propósito siempre ha sido mostrar la cara más humana de quienes admiramos. Porque allá afuera hay personas pasando por lo mismo, que necesitan saber que no están solas”, explica Santiago Vizl.

La idea es sencilla pero poderosa: si quienes hoy inspiran a miles lograron salir adelante, entonces otros también pueden hacerlo.

El episodio con Adal Ramones ya está disponible en YouTube, y promete ser uno de los más emotivos y sinceros de La Barra de Santiago.



Puedes verlo aquí: