Sydney Sweeney es tendencia constante. Lo mismo genera aplausos por su actuación que titulares por sus polémicas. Se ha convertido en una figura que despierta debates sobre feminismo, sexualidad, nepotismo, e incluso política. Pero… ¿quién es realmente esta actriz que todos mencionan?
Inicios: de niña actriz a promesa de Hollywood
Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Spokane, Washington, Sydney Bernice Sweeney inició su carrera desde los 12 años. Apareció en series como Criminal Minds, Grey’s Anatomy y Pretty Little Liars, pero su gran salto llegó con su participación en la serie Everything Sucks! (Netflix, 2018).
Ese mismo año, explotó en la miniserie de HBO Sharp Objects junto a Amy Adams, y desde ahí no paró.
🌟 El boom con Euphoria: Cassie, el personaje que la catapultó
Su papel como Cassie Howard en Euphoria (HBO) la colocó en el radar global. Cassie es vulnerable, emocionalmente caótica y sexualizada. Y Sydney la interpretó con una mezcla explosiva de fragilidad y deseo.
“Me tomó tiempo sentirme cómoda con la forma en que el público sexualizaba a Cassie”, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter.
A partir de Euphoria, Sydney pasó de ser promesa a ícono —con millones de seguidores y un lugar permanente en los feeds de TikTok y Twitter.
Éxitos posteriores: The White Lotus y más
No fue solo Euphoria. También brilló en la temporada 1 de The White Lotus, la aclamada sátira social de HBO, donde interpretó a Olivia Mossbacher, una universitaria sarcástica e incómodamente consciente del privilegio.
Con eso, se convirtió en la única actriz en estar nominada en dos categorías diferentes en los Emmy 2022: Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática y en Serie Limitada.
Además, ha protagonizado películas como Reality (2023), donde interpreta a la filtradora de la NSA Reality Winner, y Anyone But You (2024), una comedia romántica que dividió al público.
Polémicas y escándalos
Sydney ha estado en el ojo del huracán varias veces. Aquí un resumen:
Cumpleaños MAGA de su papá
En 2022, publicó fotos del cumpleaños de su papá donde varios invitados usaban gorras tipo “Make America Great Again” (MAGA). El Internet explotó.
Ella se defendió diciendo:
“No todo es político. Fue un cumpleaños para mi padre.”
Pero el daño ya estaba hecho: fue criticada por “no posicionarse” y por estar asociada con ideas conservadoras.
Sexualización excesiva
Muchos usuarios y críticos han cuestionado cómo se ha explotado su imagen hipersexualizada en Euphoria y fuera de ella. Algunos la acusan de “capitalizar su cuerpo”, mientras otros la defienden como un símbolo de libertad corporal.
Sydney ha dicho:
“Tengo pechos grandes. ¿Y qué? No debería ser noticia.”
Rumores de nepotismo e ingresos bajos
En varias entrevistas, ha comentado que no puede “darse el lujo de tomarse descansos” porque su salario como actriz no le alcanza para mantener su estilo de vida. Esto generó burlas por parte de medios y fans, al considerarlo poco empático.
Aciertos y movimientos inteligentes
Pese a las controversias, Sydney ha tomado decisiones clave para construir su imperio:
- Fundó su propia productora: Fifty-Fifty Films.
- Ha sido embajadora de marcas como Armani Beauty y Miu Miu.
- Produce y protagoniza sus propios proyectos, como Immaculate (2024), una cinta de terror que generó muy buenas críticas.
Fracasos o traspiés
No todo ha sido perfecto. Algunas de sus películas han sido barridas por la crítica, y su imagen como actriz de prestigio se ha visto diluida por su participación en comedias románticas poco aclamadas (Anyone But You, Madame Web).
Además, algunos sectores de la industria aún la ven como “demasiado mediática” y no como actriz “seria”, lo cual ha limitado su acceso a papeles más desafiantes.
¿Por qué importa Sydney Sweeney?
Porque representa una generación que vive entre el algoritmo, el escándalo y el talento. Es bella, sí, pero también incómoda, contradictoria, emocional. Es la “chica de al lado” convertida en mito pop.
BLOQUE EDITORIAL: Lo que opina Fernanda
Fernanda opina:
“Sydney no es un modelo, ni una villana, ni una víctima. Es una mujer en construcción frente al mundo, bajo una lupa que a veces amplifica lo que no es esencial. Y en ese ruido, hay una verdad más grande: la autenticidad no siempre cae bien.”