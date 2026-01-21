Una nueva tendencia viral está llamando la atención en redes sociales: usuarios le están pidiendo a ChatGPT que genere una imagen que represente cómo se siente por la manera en que ha sido tratado a lo largo del tiempo.

ChatGPT no solo ha cambiado la forma en que muchas personas trabajan, estudian o buscan información. En los últimos días, también se ha convertido en una herramienta para expresar emociones, a partir de una dinámica que va más allá de las respuestas escritas.

La tendencia consiste en solicitarle a la inteligencia artificial una imagen que refleje la relación que ha tenido con cada usuario. El resultado suele ser una ilustración con carga simbólica que, según quienes participan, representa el tipo de trato que le han dado a la herramienta.

Una tendencia que se volvió viral en redes sociales

Esta dinámica se ha expandido rápidamente en distintas plataformas, donde usuarios de todo el mundo comparten las imágenes generadas y comentan lo que sienten al ver cómo “se percibe” ChatGPT tras meses o años de interacción.

Dile a ChatGPT que te haga una imagen sobre cómo considera que le tratas. El prompt sería: crea una imagen según cómo crees que te trato. El mío ha hecho esto.

Lo que llama la atención es que no se trata solo de curiosidad o creatividad. Muchas personas interpretan estas imágenes como una representación emocional de su propia experiencia usando la inteligencia artificial, ya sea para trabajar, estudiar, desahogarse o simplemente conversar.

El prompt para pedirle a ChatGPT que genere la imagen

Lo que comenzó como un experimento aislado terminó convirtiéndose en un fenómeno colectivo. Usuarios que interactúan de manera constante con ChatGPT descubrieron que podían pedirle una ilustración basada en su vínculo digital.

Para hacerlo, basta con entrar a la app o a la página de ChatGPT y escribir el siguiente prompt:

“Haz una imagen de cómo sientes que te he tratado todo este tiempo, sé honesto”.

Esta frase se volvió el prompt más utilizado para activar la generación de imágenes. A partir de ese pedido, la herramienta responde con una ilustración que generalmente incluye la figura de un robot, como representación simbólica del asistente.

Imágenes con carga emocional

Las imágenes generadas no son aleatorias. De acuerdo con los usuarios, cada ilustración parece tener un tono emocional distinto, determinado por el tipo de interacción que han tenido con la inteligencia artificial.

Algunos reciben escenas coloridas, luminosas y optimistas; otros, imágenes más sobrias, oscuras o melancólicas. Elementos como los colores, los gestos del robot o la atmósfera del entorno buscan reflejar cómo se “siente” ChatGPT según el trato recibido.

Parte del éxito de esta tendencia está en su carga emocional. A diferencia de otras interacciones con inteligencia artificial, aquí se abre la posibilidad de obtener una respuesta visual que muchos perciben como más humana, al traducir en símbolos lo que sería una reacción emocional.