ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, comenzará a mostrar anuncios dentro de su plataforma, un cambio que marca un giro importante en la forma en que millones de personas interactúan diariamente con la IA.

OpenAI trabaja en un modelo publicitario que permitirá integrar anuncios de manera nativa en las respuestas de ChatGPT, sin interrumpir el flujo de la conversación, pero sí modificando la experiencia tal como hoy se conoce.

¿Cómo serán los anuncios en ChatGPT?

Según la información disponible, los anuncios no aparecerán como banners tradicionales ni ventanas emergentes. En su lugar, se integrarán dentro del contenido generado por la IA, etiquetados claramente como contenido patrocinado.

La idea de OpenAI es que los anuncios se muestren solo cuando sean relevantes para la consulta del usuario, por ejemplo, recomendaciones de productos, servicios o herramientas relacionadas con lo que se está preguntando.

Esto significa que, en ciertos casos, una respuesta podría incluir sugerencias comerciales, siempre marcadas como publicidad, pero presentadas dentro del mismo formato conversacional.

¿Por qué OpenAI decidió incluir anuncios?

El crecimiento acelerado de ChatGPT ha implicado costos operativos enormes. Mantener modelos de lenguaje avanzados requiere infraestructura, servidores y energía a gran escala.

Aunque OpenAI ya cuenta con planes de suscripción como ChatGPT Plus, la publicidad aparece como una vía adicional para financiar el desarrollo de la tecnología sin depender únicamente de pagos directos de los usuarios.

La empresa ha insistido en que la prioridad seguirá siendo la utilidad y la calidad de las respuestas, y que los anuncios no alterarán el funcionamiento básico de la herramienta.

¿Afectará la objetividad de las respuestas?

Una de las principales preocupaciones gira en torno a la neutralidad de ChatGPT. Expertos advierten que la inclusión de anuncios podría generar conflictos entre contenido informativo y contenido patrocinado.

OpenAI afirma que los anuncios estarán separados del núcleo del modelo y que no influirán en las respuestas orgánicas. Además, promete mecanismos de transparencia para que los usuarios sepan cuándo están leyendo contenido publicitario.

Aun así, el cambio abre un debate sobre hasta qué punto una IA con anuncios puede mantenerse como una fuente confiable de información.

¿Cuándo comenzarán a verse los anuncios?

No existe una fecha oficial para el despliegue global. El plan contempla pruebas graduales y ajustes antes de una implementación más amplia, posiblemente primero en mercados seleccionados.

Por ahora, ChatGPT seguirá funcionando como hasta ahora para la mayoría de los usuarios, pero el anuncio confirma que la plataforma está entrando en una nueva etapa: una IA conversacional integrada al modelo de negocio publicitario.