Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron la creación de Grupo Más Vuelos, una nueva estructura empresarial que agrupará a ambas compañías bajo un mismo grupo, sin que desaparezcan sus marcas ni sus operaciones actuales.

El acuerdo fue aprobado por los consejos de administración de ambas empresas y plantea una fusión entre iguales de sus sociedades controladoras. Cada aerolínea mantendrá una participación equivalente dentro del nuevo grupo, que entrará en funciones una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Aunque Volaris y Viva Aerobus seguirán operando de manera independiente, Grupo Más Vuelos permitirá compartir estrategias financieras, optimizar costos y aprovechar economías de escala, especialmente en aspectos como flota, financiamiento y crecimiento de rutas.

El objetivo central del nuevo grupo es fortalecer el modelo de vuelos de bajo costo, ampliar la conectividad aérea en México y consolidar la presencia de ambas aerolíneas en rutas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La creación de esta estructura también busca dar mayor solidez financiera a las compañías, mejorar su capacidad de inversión y enfrentar con mayor competitividad los retos del sector aéreo en la región.

En los mercados financieros, el anuncio fue interpretado como una señal de fortalecimiento del sector, al tratarse de una reorganización que apuesta por la eficiencia operativa y la expansión ordenada del transporte aéreo de bajo costo.

Con Grupo Más Vuelos, Volaris y Viva Aerobus apuestan por un esquema que busca ampliar la oferta de vuelos accesibles, mejorar la conectividad y consolidar a México como un punto clave en la aviación comercial de la región.