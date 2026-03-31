Tren Buenavista-AIFA se retrasa otra vez; Sheinbaum dice que aún no tiene certificación

La inauguración del tren Buenavista-AIFA volverá a retrasarse. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que la obra aún no cuenta con la certificación necesaria para entrar en operación, por lo que su arranque se moverá algunas semanas más.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tren sigue en fase de pruebas y que el gobierno no quiere ponerlo en marcha sin tener primero la certificación correspondiente. “Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación, se va a retrasar algunas semanas la inauguración, porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días”, dijo.

El tren Buenavista-AIFA forma parte de las obras impulsadas por el gobierno federal para mejorar la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Su inauguración había sido prevista originalmente para las primeras semanas del año, pero el calendario fue cambiando conforme avanzaron los trabajos y las pruebas del sistema.

El gobierno quería inaugurarlo antes de Semana Santa

El pasado 17 de marzo, Sheinbaum había dicho que pidió que el tren fuera inaugurado el 29 de marzo. Incluso reconoció entonces que existía una diferencia de una semana con la fecha que le planteaban, pues le habían comentado que podría quedar hasta el 6 de abril. Aun así, insistió en que prefería que estuviera listo antes de Semana Santa.

🚉🛬 La presidenta @Claudiashein retomó el tema relacionado a la inauguración del tren al #AIFA, el cual no estará listo para Semana Santa.



Informó que la apertura del mismo se va a retrasar “algunas semanas”, sin detallar cuándo será la nueva fecha.#ImagenInforma pic.twitter.com/qGXuxWozTU — Imagen Radio (@Imagen_Mx) March 31, 2026

Ahora, la razón oficial del nuevo retraso es la falta de certificación. Según explicó la presidenta, el tema central está relacionado con la seguridad del tren y con la culminación de las pruebas operativas. También señaló que siguen trabajos en el entorno de la obra, como repavimentación, Senderos Seguros y mejoras urbanas en la zona del tramo Lechería-AIFA.

De acuerdo con la Secretaría de Transportes, el recorrido entre Buenavista y el AIFA será de alrededor de 43 minutos, con un intervalo de 15 minutos entre trenes. La obra es una de las apuestas del gobierno para facilitar el acceso al aeropuerto y fortalecer su operación.

A unos días de que el AIFA cumplió cuatro años, Sheinbaum destacó que más de 18 millones de pasajeros ya han utilizado esa terminal. También adelantó que, una vez que Mexicana reciba más aviones, se podrán abrir nuevas rutas hacia estados como Sonora, a partir de los siete aviones Embraer que llegarán este año.