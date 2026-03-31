Durante varios días, redes sociales y cuentas de contenido político empujaron una misma pregunta: quién era la mujer captada tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional. El caso, que empezó como una escena insólita y aparentemente menor, terminó escalando hasta instalarse en la conversación pública y abrir una discusión sobre el uso de uno de los recintos más simbólicos del país.

La identidad que comenzó a circular con más fuerza fue la de Florencia Franco Fernández, directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adscrita al área del subsecretario Edgar Amador. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte del gobierno federal sobre que ella sea efectivamente la persona que aparece en las imágenes.

La polémica creció después de que el creador de contenido Vampipe difundiera los primeros videos del episodio. A partir de ahí, el caso brincó de la burla en redes a una conversación más amplia sobre la conducta dentro de Palacio Nacional, sobre todo por tratarse de un espacio con peso histórico y político.

Del video viral a la rectificación sobre su autenticidad

En un primer momento, Infodemia MX sostuvo que parte del material difundido podía haber sido alterado con inteligencia artificial, lo que sembró dudas sobre la autenticidad de las imágenes. Pero con el paso de los días comenzaron a aparecer nuevas grabaciones desde distintos ángulos, lo que reforzó la versión de que el episodio sí había ocurrido.

Se dio a conocer la que sería la identidad de la mujer que fue captada asoleándose en una ventana de Palacio Nacional.



Se trataría de Florencia Franco Fernández, funcionaria de Hacienda.



De acuerdo con la información difundida, también es esposa de Gabriel Yorio,… pic.twitter.com/KuuLp3T7FK — Fernanda Familiar (@qtf) March 31, 2026

La propia Claudia Sheinbaum explicó después que, al inicio, el área correspondiente reportó que nadie había salido a tomar el sol. Más tarde, tras revisar con mayor detalle, se confirmó que sí había habido una persona en esa zona. “Al principio el área correspondiente informó que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resultó que sí había habido una persona”, dijo la mandataria.

Sheinbaum también matizó el caso. Aclaró que no existe dentro de Palacio Nacional una regla expresa que prohíba asomarse a tomar el sol, pero subrayó que el recinto es patrimonio histórico y que eso obliga a mantener cierto estándar de conducta, incluso aunque no esté escrito en un reglamento específico.

¿Quén es esta señora?

Florencia Franco Fernández no es una figura pública de alto perfil. Su trabajo se desarrolla en áreas técnicas y administrativas de las finanzas públicas, lejos del foco mediático. Justamente por eso, el episodio llamó todavía más la atención: un momento casual, captado desde la calle, la habría colocado por unos días en el centro de una polémica nacional.

La controversia sumó otro elemento cuando también comenzó a circular en redes la versión de que Franco Fernández es esposa del exsubsecretario Gabriel Yorio. Esa información fue difundida por publicaciones en X, pero tampoco ha sido confirmada oficialmente por autoridades federales.

Así, el caso sigue moviéndose entre lo que ya quedó acreditado, que sí hubo una persona tomando el sol en esa ventana, y lo que aún no ha sido confirmado por una voz oficial: la identidad de la mujer captada. Mientras eso no ocurra, la discusión sigue sostenida en versiones difundidas en redes y en el peso simbólico que tiene cualquier escena ocurrida dentro de Palacio Nacional.