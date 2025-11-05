La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo relató públicamente el episodio de acoso que sufrió mientras caminaba en la capital del país, cuando un hombre, en aparente estado de ebriedad, se le acercó de manera inapropiada.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México, subrayando que “esto no debe ocurrirle a ninguna mujer”. La mandataria destacó que el agresor fue detenido posteriormente, luego de acosar también a otras mujeres en la misma zona.

“Si esto le pasa a la presidenta, ¿qué no les pasa a las jóvenes y mujeres de este país?”, expresó visiblemente conmovida, al señalar la urgencia de garantizar seguridad y respeto en los espacios públicos.

Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará una campaña nacional contra el acoso, que incluirá medidas de sensibilización y prevención, además de una revisión legal para verificar si el delito está tipificado penalmente en todos los estados del país.

Asimismo, cuestionó al periódico Reforma por difundir imágenes del incidente, calificando la publicación como un acto de revictimización y falta de ética periodística. “Nuestro espacio personal nadie puede vulnerarlo. Ningún hombre tiene derecho”, sentenció.

El caso ha reavivado el debate público sobre la violencia de género y la seguridad de las mujeres en México, donde según cifras oficiales, más del 70% ha sufrido algún tipo de acoso o violencia en espacios públicos. Organizaciones feministas reconocieron el gesto de Sheinbaum al denunciar, aunque también recordaron que el reto no es solo visibilizar el problema, sino garantizar que existan mecanismos efectivos de protección para todas.

El anuncio de una campaña nacional representa un paso importante, pero los colectivos exigen que no quede en una respuesta mediática, sino que se traduzca en políticas públicas, presupuesto y acciones concretas que aseguren justicia para las víctimas.