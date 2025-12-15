El gobierno federal confirmó lo que durante años fue evidente: la descentralización de las secretarías federales fue un proyecto fallido. La Oficina de la Presidencia informó que Claudia Sheinbaum decidió no dar continuidad a la mudanza de dependencias iniciada por Andrés Manuel López Obrador, dejando en claro que una de las promesas estructurales de la Cuarta Transformación nunca pasó del discurso.

El plan original contemplaba reubicar 32 dependencias federales en distintos estados del país para impulsar el desarrollo regional y desconcentrar el poder político y administrativo de la Ciudad de México. Sin embargo, al cierre del sexenio de AMLO, solo siete secretarías realizaron mudanzas parciales, sin traslado real de personal ni operación completa fuera de la capital.

De acuerdo con la información oficial, nunca existió una asignación presupuestal suficiente para cumplir el objetivo. En total, apenas se destinaron 39.7 millones de pesos, un monto simbólico frente a la magnitud de la promesa. No hubo infraestructura, no hubo incentivos laborales y no hubo planeación operativa. El resultado fue predecible: oficinas directivas desplazadas de forma testimonial, mientras la mayor parte de las funciones siguieron concentradas en la Ciudad de México.

Un reconocimiento tácito del engaño

La decisión de Sheinbaum no es solo administrativa, es política. Implica admitir que la descentralización fue inviable desde su origen y que se utilizó como bandera electoral sin intención real de ejecución. El propio López Obrador reconoció meses antes de dejar el cargo que “ya no se pudo”, escudándose en la pandemia, aunque el proyecto nunca contó con recursos ni estructura desde el inicio.

Las dependencias que se mudaron parcialmente incluyeron Energía a Villahermosa, Salud a Acapulco, Cultura a Tlaxcala, Bienestar a Oaxaca, Ganadería a Guadalajara, Minería a Chihuahua y Conagua a Xalapa. En todos los casos, el traslado fue incompleto y mayormente simbólico, con el grueso de la operación permaneciendo en la capital.

El costo para el país

El abandono definitivo del proyecto exhibe una constante del obradorismo: anuncios grandilocuentes, ejecución mínima y cierre silencioso. Estados que esperaban inversiones, empleos y dinamismo económico se quedaron con oficinas vacías o estructuras decorativas. La centralización del poder no solo no se corrigió, se consolidó.

Sheinbaum opta por cerrar el capítulo sin confrontar directamente a su antecesor, pero el mensaje es claro: la descentralización fue una promesa incumplida. Una más.