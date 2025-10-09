En un país donde la política parece cada vez más espectáculo, Sandra Cuevas decidió confirmar su papel protagónico.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc anunció la producción de una película titulada “Sandra Cuevas y sus amores prohibidos”, una cinta en la que ella misma actuará.

El proyecto, según explicó, abordará sus relaciones sentimentales con “El Choko”, líder del grupo delictivo La Chokiza, y con “El Topo”, dos figuras relacionadas con el mundo del crimen.

Sí, leyó bien: una funcionaria que dejó el cargo envuelta en polémicas, ahora promete llevar su vida privada a la pantalla grande.

La política convertida en reality

Sandra Cuevas no es nueva en el arte del protagonismo.

Durante su paso por la alcaldía de Cuauhtémoc, se enfrentó públicamente con líderes de Morena, con la jefa de Gobierno y hasta con sus propios colaboradores.

Su estilo confrontativo, lleno de declaraciones explosivas y apariciones teatrales, la convirtió en un personaje constante del espectáculo político mexicano.

Pero con esta película, la exfuncionaria parece dar un paso más allá del límite entre política y farándula: ahora busca convertir sus controversias en narrativa cinematográfica.

¿Reflexión o autopromoción?

Aunque Cuevas asegura que la película “mostrará la verdad detrás de los escándalos”, críticos y usuarios en redes sociales ya califican el anuncio como un intento desesperado por mantenerse en el foco mediático.

Su nombre se ha asociado con acusaciones de abuso de autoridad, agresiones y conflictos internos con sus propios equipos.

Ahora, dice que quiere “contar su versión de los hechos”, pero lo hace con un título que suena más a telenovela que a testimonio político.

El cine mexicano puede retratar muchas cosas, pero cuando la vanidad se disfraza de guion, el público no siempre aplaude.

Entre la sátira y la incredulidad

El anuncio de Cuevas ocurre en un momento en que la ciudadanía espera rendición de cuentas, no historias románticas.

Mientras el país enfrenta crisis de seguridad, desabasto y violencia, algunos políticos parecen convencidos de que su vida personal es más relevante que los problemas que dejaron sin resolver.

La exalcaldesa, fiel a su estilo, vuelve a ser noticia.

Pero su película no habla de superación ni de servicio público: habla del ego político convertido en espectáculo.