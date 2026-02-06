¿Dónde vacunarse contra el sarampión en CDMX?

Ante el aumento de casos de sarampión en la Ciudad de México y el brote registrado en entidades del norte del país, el Gobierno capitalino activó una estrategia de vacunación masiva en puntos de alta afluencia, principalmente en el transporte público.

Hasta ahora, en la CDMX se han confirmado 113 casos, la mayoría en personas adultas. Por ello, las autoridades llamaron a toda la población menor de 49 años que no cuente con esquema completo a aplicarse la vacuna como medida preventiva.

Vacunación en Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se desplegarán alrededor de dos mil módulos de vacunación en:

Exteriores de estaciones del Metro

Estaciones de Metrobús

RTP

Tren Ligero

Cablebús

Mexibús y Mexicable

Centros de transferencia modal

Escuelas de nivel medio superior y superior

Terminales de autobuses

También se reforzará la atención en la Central de Abasto, donde diariamente transitan más de 400 mil personas.

Además, se habilitarán alrededor de 10 centros de vacunación con horarios extendidos, incluso nocturnos, para facilitar el acceso de la población.

Avance previo y situación actual

Las autoridades señalaron que la ciudad se prepara desde agosto del año pasado. En ese periodo se vacunó a más de 800 mil personas de entre 20 y 40 años, principalmente en universidades y espacios públicos.

Durante 2025, se reforzó la vacunación en educación básica, lo que permitió alcanzar una cobertura aproximada del 85 por ciento en preescolar, primaria y secundaria.

Los fallecimientos asociados al brote no se han registrado en la Ciudad de México, sino en otras entidades del país.

Refuerzo en universidades

La instalación de los módulos ocurre días después de que la UNAM activó un operativo especial de vacunación, tras detectar un caso sospechoso en la Facultad de Medicina.

Entre el 28 y el 30 de enero, la Dirección General de Atención a la Salud aplicó mil 899 vacunas a integrantes de la comunidad universitaria y anunció que el esquema se reforzará con el reinicio de clases.

¿Dónde ponen la vacuna del sarampión en CDMX?

La vacuna se aplica de forma gratuita del 3 al 13 de febrero en distintas estaciones del transporte público, en horarios variables según la sede.

Módulos en transporte (horario general)

Lunes a viernes

9:00 a 14:00 horas

(Algunas estaciones operan desde las 8:30 y otras hasta las 14:30)

Puntos confirmados de vacunación

Tren Ligero

Xochimilco

Cablebús

Línea 1: Indios Verdes–Cuautepec

Mexicable

Línea 2: Indios Verdes

Mexibús

Línea 4: Indios Verdes

Estaciones del Metro con vacunación

Álvaro Obregón

(08:30 a 14:00 h)

Observatorio

Barranca del Muerto

Azcapotzalco

(09:00 a 14:00 h)

Camarones (5 y 6 feb)

Aquiles Serdán (9 y 10 feb)

Panteones (11 y 12 feb)

Ferrería (13 feb)

Gustavo A. Madero

(09:00 a 14:00 h)

Indios Verdes (3 al 6 feb)

Deportivo 18 de Marzo

Martín Carrera

Potrero

Lindavista

Tláhuac

(09:00 a 14:30 h)

Olivos

Nopalera

Tláhuac

Cuauhtémoc

(09:00 a 13:00 h)

Garibaldi

Morelos

Lagunilla

Iztacalco

(08:30 a 14:00 h)

Agrícola Oriental

Santa Anita

Coyuya

Venustiano Carranza

(08:30 a 14:00 h)

Oceanía (Línea 5 y B)

Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A)

Merced

San Lázaro (Línea 1 y B)

Candelaria

Miguel Hidalgo

(09:00 a 14:00 h)

Cuatro Caminos (3 al 13 y 16 al 20 feb)

Tacubaya (16 al 20 feb)

Colegio Militar (16 al 20 feb)

Iztapalapa

(09:00 a 14:00 h)