Una reforma que deja fuera a los mejores

La primera elección judicial ciudadana en México prometía abrir las puertas del Poder Judicial a nuevos rostros, más cercanos al pueblo. Pero en esa apertura, también se cerraron espacios a perfiles con una trayectoria sólida y comprobada, como el de Paula García Villegas.

Con 28 años en el Poder Judicial, especialista en derecho administrativo y actual magistrada federal, García Villegas fue reconocida por expertos como una de las mejores candidatas para la Suprema Corte. Sin embargo, a pesar de ganar arriba de un millón de votos, no quedó electa … ¿por qué no estaba en los acordeones? La respuesta siempre será un misterio.

Lo que sí es un hecho, es que México, no solo dejó pasar un nombre, dejó pasar experiencia, integridad y capacidad técnica. Ese es el verdadero problema, no sólo en el caso de Paula, sino en muchísimos otros casos más, como el de Ricardo Sodi, por ejemplo.

En este video, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y figura clave de la justicia mexicana, expresó su orgullo por la campaña de su hija, pero también su desánimo:

“Hizo la mejor campaña. Los votos que obtuvo fueron completamente orgánicos. Estoy muy orgullosa de ella”, escribió en su cuenta de X.

La jurista y ex secretaria de Gobernación habló desde una preocupación real:

el sistema judicial está comenzando su renovación dejando fuera a quienes lo conocen mejor.

Y lo dijo sin rodeos: “La curva de aprendizaje será costosa”, dijo la ex ministra.

¿Quién es Paula García Villegas?

Magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Paula ha forjado su carrera lejos de los reflectores. Fue secretaria de acuerdos, jueza, y luego magistrada.

En entrevista, dijo con claridad:

“Empecé desde abajo. No me abrían las puertas. Fui a tocar uno y otro juzgado. Mi apellido no fue garantía de nada”.

La paradoja: La Reforma, deja fuera a los mejores.

El caso de Paula García Villegas, no es una anécdota personal.

Es el síntoma de una Reforma Judicial que, al pretender democratizar el acceso, sacrificó la excelencia técnica en nombre de la representatividad inmediata.

El país necesita una Corte sólida, con perfiles íntegros y preparados.

El nuevo sistema pone en desventaja a quienes tienen décadas de experiencia, ¿quién realmente gana?

Cuando el «tiro por la culata» es para todos

No, no se trata de Olga Sánchez Cordero, ni de su apellido, ni de que Paula sea su hija. Paula es una mujer preparada, punto. No, se trata del sistema que está naciendo. Y si en su primer gran prueba dejó fuera a alguien como Paula y a otros cientos, ¿qué nos dice eso del rumbo que se está tomando?

La 4T buscaba renovar el Poder Judicial pero el riesgo es evidente:

Estamos en manos de ignorantes sobre el sistema de justicia en México, mayoritariamente.

Y eso sí, no es justicia, es una pérdida que nos costará años recuperar.