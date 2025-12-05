El Mundial 2026 será el primero en disputarse con un formato ampliado a 48 selecciones. La FIFA confirmó esta estructura durante el sorteo realizado en Washington, donde también se definieron los grupos de la próxima edición. Con este cambio, el torneo pasará de 32 a 48 participantes y de 64 a 104 partidos en total, lo que modifica la forma en que avanza cada equipo y el peso de la fase inicial.

El nuevo formato se organiza en 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada grupo obtendrán su pase directo a la siguiente ronda, junto con los ocho mejores terceros lugares. Esto significa que 32 selecciones avanzarán a dieciseisavos, una fase adicional que no existía en formatos anteriores. La expansión garantiza más juegos y más cruces entre países que antes tenían pocas posibilidades de clasificar.

Para México, que participa como anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, el cambio trae dos efectos inmediatos. Por un lado, la selección está sembrada como cabeza del Grupo A y evita a las potencias ubicadas en el bombo uno. Por otro, el aumento de plazas reduce la presión en la fase inicial, aunque lo amplía en rondas posteriores que ahora incluyen un partido extra antes de cuartos de final.

El nuevo esquema también influye en selecciones emergentes. Países con poca presencia histórica en Mundiales tienen mayores probabilidades de ingresar a la competencia, lo que ampliará la diversidad geográfica en la fase de grupos. Organismos de análisis deportivo señalan que esto podría modificar tendencias competitivas y abrir espacio para sorpresas en la primera etapa.

En el ámbito logístico, la expansión implica más sedes, más desplazamientos y mayores exigencias de organización para los países anfitriones. Estados Unidos concentrará la mayoría de los partidos, mientras que México y Canadá participan con un número menor de encuentros distribuidos en sus principales estadios. La FIFA ha señalado que la infraestructura actual permite absorber la demanda adicional, aunque aún quedan detalles operativos por definir.

Con el sorteo concluido, el Mundial 2026 queda configurado como la edición más grande en la historia del torneo. La ampliación a 48 equipos establece un nuevo estándar que influirá en futuros calendarios, en la preparación de las selecciones y en la forma en que se concibe la competencia a nivel global.