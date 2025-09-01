En la zona arqueológica de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, se llevó a cabo una ceremonia privada para consagrar los bastones de mando de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Felipe Ignacio Echenique March, se presentó en el sitio para protestar y ofrecer una contundente crítica: calificó el acto como una “simulación” y exigió un respeto real hacia la diversidad cultural de los pueblos originarios.

Denuncia de cosificación simbólica y legalidad en riesgo

Echenique expresó que, aunque el bastón de mando simboliza autoridad y responsabilidad, no todos los pueblos indígenas lo utilizan, por lo que su uso generalizado impone una visión homogénea de culturas heterogéneas.

Además, calificó la ceremonia como una falta de respeto a los bienes nacionales y a las leyes que protegen los sitios arqueológicos. Recordó que, desde 1977, existe un acuerdo presidencial que obliga a consultar y preservar dichos espacios.

Simulación ceremonial y exclusión de comunidades

Echenique advirtió que convertir un símbolo indígena en objeto de ritual político corre el riesgo de cosificarlo. Afirmó que el evento más parece una puesta en escena que una ceremonia auténtica.

También señaló que la falta de consultas comunitarias previas y la exclusión de comunidades de Cuicuilco de la ceremonia abre una brecha entre quienes conducen el poder judicial y los responsables de proteger el patrimonio.

Una reflexión…

El uso político de símbolos indígenas, especialmente en un espacio de memoria ancestral como Cuicuilco, no es un acto inocente: es un agravio cultural y jurídico. Si ese bastón de mando está destinado a representar más que un adorno ceremonial, quienes lo portan primero deben demostrar respeto por las raíces que dice encarnar.