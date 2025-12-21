Un incidente se registró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando un piloto se encerró en la cabina de una aeronave luego de ser notificado de su despido, lo que provocó la suspensión de un vuelo que ya se encontraba listo para despegar.

De acuerdo con la información disponible, los pasajeros ya estaban a bordo del avión cuando el tripulante tomó la decisión de permanecer dentro de la cabina, negándose a salir. La situación obligó a detener la operación y a activar los protocolos de seguridad del aeropuerto.

Durante varios minutos, la aeronave permaneció detenida mientras personal especializado evaluaba la situación y garantizaba la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. Posteriormente, los viajeros fueron descendidos del avión sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de seguridad intervinieron para retirar al piloto de la cabina y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal y administrativa. El incidente no provocó daños a la aeronave.

Tras la intervención, las operaciones en la terminal continuaron con normalidad, aunque el vuelo afectado tuvo que ser reprogramado. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que se siguieron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones extraordinarias.

El hecho reaviva la discusión sobre la importancia de los protocolos de seguridad en aeropuertos y la necesidad de mecanismos claros para atender conflictos laborales sin poner en riesgo a pasajeros ni operaciones aéreas.