Ante el cierre de las fronteras, más de 15 personas peruanas se manifestaron afueras de las instalaciones del Consulado General de Perú en la Ciudad de México, exigen su inmediato traslado a su país de origen ante la pandemia por el CODIV-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud.

Este miércoles, un grupo de extranjeros acudió al Consulado General de Perú en México, ubicado en la calle Presidente Masaryk número 29, de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, para solicitar su repatriación.

Los 15 centroamericanos pidieron al gobierno federal regresarlos a su país de origen, pues argumentaron que ya no cuentan con recursos económicos suficientes para poder permanecer en México.

«Nosotros no podemos quedarnos varados, no tenemos recursos, nuestro dinero está en Perú y ahorita no podemos solventarnos más. Cómo humanos, como peruanos, pedimos que nos puedan repatriar a nuestro país de origen, es lo único que estamos pidiendo», dijo una de las inconformes.

