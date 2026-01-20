Esto no es un capítulo de telenovela, aunque lo parece. En Sinaloa, un padre decidió aplicar la de “es para la niña… pero yo la administro” y terminó en tremendo escándalo viral.

El protagonista de esta joyita es Walter, quien junto con su actual pareja fue acusado de gastarse la Beca Rita Cetina —destinada a su hija— en beneficio de su otra familia, mientras la menor no veía ni un peso del apoyo que, en teoría, era para su educación.

La mamá de la niña, cansada de esperar milagros, llegó acompañada de un policía municipal hasta la casa del sujeto para exigir lo obvio: la Tarjeta Bienestar y el dinero de la beca que llevaba meses (según la denuncia) siendo usado como caja chica familiar.

La beca se solicitó desde octubre de 2024, pero jamás se reflejó en útiles, escuela o bienestar de la menor. De acuerdo con la madre, Walter habría usado el dinero por más de un año, sin que su hija recibiera un solo beneficio.

Y como era de esperarse, la cosa se calentó.

Lejos de dar explicaciones, el padre reaccionó con burlas, gritos e insultos, elevando el pleito a nivel “vecindario en primera fila”. La discusión fue tan intensa que el policía tuvo que intervenir y advertirle que si no bajaba el tono, se lo llevaba detenido.

Entre reclamos, Walter lanzó frases que encendieron aún más la confrontación, acusando a su expareja de ser “malagradecida” y de haber “perdido a su hija”, mientras la madre insistía en lo único que importaba: el dinero era de la niña, no del papá ni de su nueva familia.

Para poner contexto:

La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos por familia a estudiantes de secundaria pública, con el objetivo de evitar la deserción escolar y aliviar gastos educativos. No es un regalo, no es un premio, y definitivamente no es para gastarlo en otra casa.

Hasta ahora, el caso sigue dando de qué hablar en redes, donde muchos se preguntan lo mismo: ¿Cómo es posible que existan padres que puedan robarle a sus hijos?

Porque aquí no se trata de pleito entre adultos, se trata de una beca que debía proteger el futuro de una niña.