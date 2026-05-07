Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, fue vinculado a proceso junto con Carlos Noriega, quien fue su secretario de Finanzas, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Por ahora, ambos exfuncionarios podrán seguir su proceso en libertad, mientras avanza la investigación complementaria ordenada por el juez.

La fiscal especializada en Combate a la Corrupción en Colima, Esperanza Ramírez Vela, informó que los señalamientos derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal.

“Estamos satisfechos porque esto habla de legalidad y de todas las acciones que tenemos que llevar en el proceso para llegar a buenos resultados en esta imputación de delitos”, señaló la fiscal.

Juez da cinco meses para investigación complementaria

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el juez impuso un plazo de cinco meses para que ambas partes desarrollen la investigación complementaria.

Hasta ahora no se ha revelado el monto del presunto daño al erario atribuido a Ignacio Peralta y Carlos Noriega.

Ramírez Vela recordó que existen otras denuncias contra ambos exfuncionarios, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción continúa con investigaciones que podrían judicializarse próximamente.

La fiscal consideró que el caso es relevante porque, según dijo, se trata de la primera vez que un exgobernador y un exsecretario enfrentan proceso por presuntos malos manejos de recursos públicos en Colima.

Peralta asegura que actuó dentro de sus facultades

Al salir de la audiencia, Ignacio Peralta defendió su actuación y afirmó que el caso tiene que ver con una modificación presupuestaria.

El exgobernador sostuvo que, como mandatario estatal, tenía facultades para realizar ese tipo de ajustes.

También dijo que el resultado de la audiencia era algo que ya esperaba y que durante los cinco meses otorgados para la investigación complementaria se dedicará a reunir evidencia, argumentos jurídicos y elementos técnicos para demostrar que actuó correctamente.

El proceso contra Peralta y Noriega seguirá mientras la Fiscalía intenta sostener la acusación por peculado y uso indebido de atribuciones, y la defensa busca acreditar que las decisiones cuestionadas se tomaron dentro del marco legal de la administración estatal.