“Que también cooperen”: Sheinbaum reclama a EU por 6 extradiciones pendientes

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reclamó a Estados Unidos que también atienda las solicitudes de extradición hechas por su gobierno, luego de que autoridades estadounidenses pidieran la detención provisional de diez funcionarios mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina de este jueves 7 de mayo, Sheinbaum afirmó que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por Estados Unidos, pero Washington no ha respondido de la misma manera a los requerimientos mexicanos.

“También queremos que ellos cooperen. México ha enviado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen a cerca de cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol; no han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa; no han enviado a nadie”, dijo la mandataria.

La presidenta insistió en que la cooperación bilateral debe funcionar en ambos sentidos. Para su gobierno, si Estados Unidos solicita detenciones en México, también debe responder a las peticiones mexicanas en casos sensibles como huachicol y Ayotzinapa.

Sheinbaum exige pruebas contra políticos mexicanos

El reclamo surgió después de que Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, habló de nuevas acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico. Entre los primeros señalados están Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

#Mañanera ‘También queremos que ellos cooperen’, dijo @Claudiashein al señalar que México ha enviado a EU a más de 90 personas, mientras que México ha pedido a 4 personas vinculadas con huachicol y 2 ligadas al caso Ayotzinapa, pero no han enviado a nadie.… pic.twitter.com/o1Amk9e4SS — REFORMA (@Reforma) May 7, 2026

Sheinbaum respondió que México no protege a nadie, pero advirtió que cualquier detención debe cumplir con la ley mexicana y estar respaldada por pruebas.

“Nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien se tiene que cumplir con la ley mexicana. Que se envíen pruebas y hasta ahora no han enviado pruebas, la única prueba que tienen la mostramos aquí, que es una hoja de papel que dice ‘Juanito 30 mil pesos’”, señaló.

La presidenta se refirió a la llamada narconómina difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que aparecen nombres y supuestos montos.

Sheinbaum afirmó que si Estados Unidos tiene elementos contra una persona mexicana, debe enviarlos para que pueda ser juzgada en México conforme a la ley.

Cooperación con EU, pero sin subordinación

La mandataria reiteró que México mantendrá la colaboración con Estados Unidos, pero bajo los principios definidos desde el inicio de su administración: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Sheinbaum también dijo que, desde el comienzo de la colaboración bilateral, México solicitó a Estados Unidos reconocer su problema de consumo de drogas y el impacto del tráfico de armas hacia territorio mexicano.

De acuerdo con la presidenta, estos temas ya fueron integrados en la estrategia antidrogas de Estados Unidos para 2026.

El mensaje presidencial colocó la tensión bilateral en otro terreno: México acepta colaborar, pero exige reciprocidad, pruebas y respeto a sus procesos legales.

Sheinbaum aseguró que mantiene comunicación permanente con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para trabajar de manera coordinada, siempre bajo el respeto a la soberanía mexicana.