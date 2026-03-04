La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles el Decálogo por la democracia, un conjunto de propuestas que forman parte de su iniciativa de reforma electoral, y advirtió que su gobierno ya contempla un Plan B en caso de que la reforma constitucional no obtenga la mayoría necesaria en el Congreso.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el decálogo reúne los principales ejes que busca modificar en el sistema electoral mexicano y que la propuesta será enviada para su análisis en el Senado de la República.

“Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral. Es una propuesta que envía la Presidenta y que tiene que ver con un compromiso que hice con la gente”, expresó.

La mandataria señaló que algunos puntos del documento responden a preocupaciones recurrentes, como la forma en que se eligen los legisladores plurinominales y el costo de las elecciones en México.

Según explicó, ahora corresponderá al Poder Legislativo discutir y eventualmente aprobar los cambios propuestos.

Los 10 puntos del Decálogo por la democracia

La propuesta de reforma electoral presentada por el gobierno incluye diez temas centrales que buscan modificar distintos aspectos del sistema político y electoral del país.

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión

Reducción del gasto electoral

Mayor fiscalización

Voto en el extranjero

Regulación de tiempos en radio y televisión

Uso de inteligencia artificial

Cambios en los cómputos distritales

Mecanismos de democracia participativa

Prohibición del nepotismo

Eliminación de la reelección

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó los 10 ejes centrales de la reforma electoral, a los que llamó el “Decálogo por la democracia”. pic.twitter.com/XjTJANqea6 — NMás (@nmas) March 4, 2026

De acuerdo con la presidenta, el objetivo es fortalecer la democracia y modificar el esquema de representación política, para que los legisladores obtengan respaldo directo de los ciudadanos.

Sheinbaum afirmó que los cambios planteados no eliminan la representación proporcional, pero sí buscan modificar el sistema de listas mediante el cual los partidos definen actualmente a los legisladores plurinominales.

La mandataria insistió en que la intención es que quienes aspiren a cargos públicos salgan a pedir el voto directamente a la ciudadanía, en lugar de depender exclusivamente de decisiones internas de los partidos.

Sheinbaum confirma que ya contempla un Plan B

La presidenta también reconoció que la reforma constitucional podría enfrentar dificultades para reunir la mayoría calificada necesaria en el Congreso, por lo que su gobierno ya analiza alternativas.

Sheinbaum explicó que, si la reforma no se aprueba, su administración presentará un Plan B, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

Aclaró que la sola presentación de la propuesta ya representa un avance político, ya que considera que cumple con el compromiso de llevar el debate sobre la reforma electoral al Poder Legislativo.

“Si no se llegara a aprobar, no lo consideramos una derrota. Estamos cumpliendo con presentar una propuesta que nos pidió la gente”, sostuvo.

La mandataria también rechazó que la iniciativa implique un retroceso democrático y aseguró que el objetivo es reforzar la representación popular dentro del sistema político mexicano.

“La democracia es el poder del pueblo, es la representación del pueblo”, afirmó.