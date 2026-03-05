La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que rifará el boleto que recibió para asistir al partido inaugural del Mundial 2026, que se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

El anuncio se hizo durante La Mañanera del Pueblo de este jueves 5 de marzo. La mandataria explicó que el boleto fue un obsequio del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que decidió entregarlo mediante una convocatoria pública.

Desde semanas atrás Sheinbaum había adelantado que regalaría esa entrada a una niña o joven apasionada por el futbol y de escasos recursos.

Cómo participar en la convocatoria

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres de entre 16 y 25 años que vivan en México y tengan recursos limitados.

Para participar, las interesadas deberán subir un video a la página mundialsocial.gob.com entre el 9 de marzo y el 10 de abril.

En el video deberán mostrar su pasión por el futbol, realizar el mayor número de dominadas posibles y explicar por qué merecen asistir a la inauguración del Mundial 2026.

Sheinbaum también comentó que está analizando la posibilidad de conseguir otros boletos para el segundo y tercer lugar del concurso.

“A ver si conseguimos otros boletos. A lo mejor ya no es el 0001. Vamos a ver, estamos en esas, a ver si podemos darle al segundo y tercer lugar”, dijo.

Quién decidirá a la ganadora

La selección de la ganadora estará a cargo de un jurado especializado integrado por la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández.

Ellas serán las responsables de revisar los videos enviados por las participantes y decidir quién recibirá el pase para asistir al evento inaugural del Mundial.