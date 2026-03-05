“FIFA no canceló reservaciones en hoteles de CDMX”, afirma Gabriela Cuevas

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial 2026 del Gobierno de México, aseguró que la FIFA no canceló reservaciones de hoteles en la Ciudad de México, sino que únicamente liberó algunas habitaciones que había bloqueado previamente.

La funcionaria explicó que el organismo había reservado un número de habitaciones en las tres ciudades sede del país. “FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las tres ciudades sede, en el caso de la CDMX fue solamente liberar reservaciones”, señaló.

Cuevas indicó que esto no representa un problema para el sector turístico, pues existe un alto interés por visitar México durante la Copa del Mundo. Incluso recomendó aprovechar las habitaciones que quedaron disponibles. “Ahora que se liberaron habitaciones, se pueden hacer reservaciones porque seguramente pronto se volverán a ocupar”, afirmó.

La coordinadora detalló que esta situación no ocurrió únicamente en la Ciudad de México, sino también en Guadalajara y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas del torneo.

Según explicó, hace dos años la FIFA bloqueó habitaciones para lo que denomina “clientes FIFA”, entre ellos jefes de Estado, jugadores, árbitros y personal del organismo. Sin embargo, recientemente venció el plazo para confirmar si esas habitaciones serían utilizadas.

Ante ello, el organismo hizo uso de la tarifa cancelable con la que cuentan muchos hoteles y liberó las habitaciones que no fueron confirmadas.

Cuevas añadió que aún faltan definiciones importantes para la logística del torneo. “Una vez que se realicen los partidos de repechaje sabremos cuáles son los equipos que van a jugar en las sedes, todavía está pendiente de saber en qué lugar se realizarán y por eso se liberaron las habitaciones”, explicó.

Asociación de Hoteles de la CDMX también aclara el tema

Tras la difusión de versiones en redes sociales que atribuían las supuestas cancelaciones a la inseguridad en el país, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México convocó a una conferencia para aclarar la situación.

El organismo señaló que se trata de una práctica común en la industria turística, donde hoteles y agencias de viajes bloquean habitaciones con base en expectativas de venta y posteriormente liberan las que no se confirman.

La Asociación precisó que las reservaciones relacionadas con selecciones nacionales, prensa internacional y el equipo de la FIFA siguen vigentes, como ocurre en el resto de las sedes del torneo.

Además, destacó que las habitaciones liberadas representan menos del 1 % de la ocupación diaria de la Ciudad de México, por lo que no representan una preocupación para la industria hotelera local.