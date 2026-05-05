¿Cuándo extraditarán a Erika María “N”, suegra de Carolina Flores, a México?

La extradición de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores y señalada como presunta responsable de su feminicidio, todavía no tiene una fecha definida. Aunque fue detenida en Venezuela tras la emisión de una ficha roja de Interpol, su traslado a México depende de un proceso judicial y diplomático que ya está en marcha.

El caso corresponde al feminicidio de Carolina Flores, joven de 27 años asesinada en abril de 2026 dentro de un departamento en Polanco, Ciudad de México. De acuerdo con la información disponible, Erika María “N” es señalada como presunta responsable del ataque con arma de fuego que le quitó la vida.

Autoridades mexicanas han indicado que el procedimiento de extradición ya fue iniciado. Sin embargo, este tipo de procesos no son inmediatos: requieren la integración del expediente, la revisión de documentos, el análisis de pruebas y la coordinación formal entre México y Venezuela.

Mientras avanza el trámite, Erika María “N” permanece bajo resguardo en territorio venezolano. Su entrega a México dependerá de que las autoridades de ese país determinen si la solicitud mexicana cumple con los requisitos legales previstos en el tratado de extradición vigente entre ambos países.

Qué falta para que Erika María “N” sea extraditada a México

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia encargada de formalizar la solicitud de extradición por parte de México. Para ello debe presentar ante Venezuela la orden de aprehensión vigente, la descripción del delito y los elementos de prueba que sustentan el caso.

Después de recibir la petición, las autoridades venezolanas deben revisar el expediente y determinar si procede la entrega de Erika María “N”. Esta etapa puede tomar tiempo porque implica la participación de instancias judiciales y diplomáticas.

El tratado de extradición entre México y Venezuela permite que personas acusadas de delitos graves sean entregadas entre ambos países, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Una de ellas es que el delito esté contemplado en las legislaciones de ambas naciones.

En este caso, la investigación en México es por feminicidio. Las autoridades venezolanas deberán analizar la solicitud, verificar la documentación presentada y confirmar que el procedimiento respete los derechos de la persona detenida.

Otro factor que puede influir en los tiempos es la defensa de Erika María “N”. Como persona requerida, tiene derecho a defenderse dentro del proceso en el país donde fue detenida, por lo que podría presentar recursos legales para intentar frenar o retrasar su extradición.

Por qué la extradición podría tardar semanas o meses

Aunque la detención de Erika María “N” marcó un avance importante en el caso, su traslado a México no ocurre de manera automática. La extradición depende de una cadena de decisiones legales que deben resolverse antes de autorizar la entrega.

Especialistas señalan que este tipo de trámites internacionales pueden variar dependiendo de la carga judicial del país requerido, la complejidad del expediente, la presentación de recursos por parte de la defensa y la revisión diplomática correspondiente.

Por eso, aunque el procedimiento está en curso, el traslado podría concretarse en semanas o extenderse durante varios meses. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado una fecha exacta para la extradición de Erika María “N” a México.

Mientras tanto, la investigación por el feminicidio de Carolina Flores continúa en México. Las autoridades buscan reunir y sostener los elementos necesarios para que Erika María “N” comparezca ante la justicia mexicana.

La detención en Venezuela abrió una nueva etapa del caso, pero la respuesta a la pregunta central sigue pendiente: cuándo será entregada a México para enfrentar el proceso penal por el feminicidio de Carolina Flores.