La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su propuesta alternativa de reformas constitucionales y legales en materia electoral, misma que será enviada al Senado este martes. La iniciativa, identificada como el Plan B de la reforma electoral, contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como ajustes en temas de revocación de mandato, elección judicial, gasto electoral, integración de ayuntamientos y presupuesto de congresos locales.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum explicó que la propuesta incluye la reducción del número de regidores en los ayuntamientos hasta un máximo de 15, además de la disminución de recursos para los congresos locales, que quedarían con un tope de hasta 0.7 por ciento del presupuesto estatal. También indicó que la minuta plantea que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda revisar con rapidez los gastos electorales.

La mandataria añadió que el proyecto considera la posibilidad de iniciar el conteo de votos desde la recepción del primer paquete electoral durante la propia jornada, así como establecer que funcionarios electorales y de tribunales en la materia tengan salarios por debajo del sueldo de la persona titular del Ejecutivo federal. En ese mismo marco, insistió en su postura de eliminar los plurinominales por lista y reducir los recursos destinados a los partidos políticos y al sistema electoral.

Qué plantea el Plan B en municipios y congresos locales

Para explicar el contenido de la propuesta, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el objetivo del Plan B es reducir privilegios en municipios y congresos locales para destinar esos recursos al bienestar de la población.

En el caso de los municipios, la propuesta contempla reducir el número de regidurías, que irían de 7 hasta un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por municipio. En cuanto a los congresos locales, se propone fijar un tope presupuestal de 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. Según lo expuesto, los ahorros derivados de la reducción de regidurías y del ajuste a los congresos locales serían utilizados en obras de infraestructura pública en los propios municipios y estados.

En la #MañaneraDelPueblo presentamos la iniciativa de reforma constitucional de la Presidenta @Claudiashein en materia electoral, como parte del “Plan B”, para disminuir privilegios, ampliar derechos democráticos y aumentar la participación ciudadana. 🇲🇽🗳️ @esthela_damian… pic.twitter.com/OrouJ0eJ2Y — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 17, 2026

Revocación de mandato y cambios a leyes secundarias

Sobre la revocación de mandato, Rosa Icela Rodríguez señaló que esta figura representa el derecho del pueblo a decidir si la persona titular de la Presidencia debe continuar o no en el cargo. El Plan B plantea que este ejercicio se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo del año en que sea solicitado.

En materia de leyes secundarias, la propuesta incluye cambios en diversos artículos. En el artículo 31 se plantea un tope a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del INE. En el artículo 99 se propone un límite similar para consejeros y altos funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales. En el artículo 104 se establece el inicio de los cómputos en la elección federal al concluir la jornada, con la llegada del primer paquete.

Además, en el artículo 116 se fija un tope a las remuneraciones de magistrados y altos funcionarios de los tribunales electorales locales. En el artículo 192 se consideran convenios con diversas autoridades en materia de fiscalización, así como el uso de tecnologías para ese mismo fin. Finalmente, en el artículo 310 se plantea iniciar los cómputos locales al cierre de la jornada, también con la llegada del primer paquete.