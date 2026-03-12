La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Plan B de la reforma electoral se enfocará en el Senado de la República y los congresos locales, con el objetivo de reducir lo que calificó como privilegios en el gasto legislativo. De aprobarse la propuesta, el recorte estimado sería de alrededor de 4 mil millones de pesos, recursos que, según la mandataria, se destinarían a municipios y entidades federativas.

Durante la conferencia matutina de este 12 de marzo, Sheinbaum explicó que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión podría incluirse parcialmente en la propuesta, aunque señaló que el gasto por legislador en esa cámara ya se encuentra “más o menos en la media del país”, mientras que en el Senado de la República el costo por legislador es considerablemente mayor.

Recorte presupuestal para congresos locales y Senado

La mandataria detalló que el ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos provendría de la reducción en los gastos de los congresos de los estados y del Senado de la República. Aclaró que esos recursos no se quedarían en el gobierno federal, sino que serían dirigidos a municipios y gobiernos estatales.

El anuncio se produce después de que la primera iniciativa de reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo no lograra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que obligó a Morena a explorar una alternativa basada en modificaciones a leyes electorales secundarias.

Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes enviará al Congreso un “Plan B”, luego de que su reforma electoral no fue aprobada en la Cámara de Diputados.



“Si no pasa, tampoco pasa nada”, declaró la mandataria.



La propuesta original quedó frenada en San Lázaro al no alcanzar… pic.twitter.com/4uqtUpmVGU — Fernanda Familiar (@qtf) March 12, 2026

Tres ejes del Plan B de reforma electoral

Sheinbaum explicó que el nuevo proyecto contempla tres objetivos principales. El primero es reducir privilegios en los congresos locales y en los municipios, estableciendo límites al gasto legislativo. El segundo busca ampliar los mecanismos de consulta popular, incluyendo la posibilidad de que la ciudadanía opine sobre temas como el financiamiento público a los partidos políticos. El tercer eje plantea ajustes en el mecanismo de revocación de mandato, de modo que la ciudadanía pueda solicitarlo en el tercer o cuarto año de gobierno.

Sheinbaum descarta que el rechazo sea una derrota

La presidenta también fue cuestionada sobre el rechazo de la reforma electoral original en el Congreso y negó que represente un revés para su administración. “El que no se haya aprobado no es una derrota, estoy muy satisfecha, la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo”, afirmó.

Sheinbaum también relató que durante una reunión con legisladores de Morena y aliados recordó que todos forman parte de un mismo proyecto político. “Representamos un movimiento, una forma de hacer política y un proyecto de transformación”, señaló al explicar que la propuesta busca reducir privilegios dentro del sistema político mexicano.