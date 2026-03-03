La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la iniciativa de reforma electoral será enviada hoy al Congreso de la Unión, luego de realizar ajustes de última hora al documento. La mandataria explicó que decidió no enviarla en la fecha prevista porque, tras revisar la redacción final, detectó modificaciones en artículos adicionales relacionados con materia electoral.

Durante su conferencia mañanera del 3 de marzo de 2026, Sheinbaum detalló que recibió el documento el día anterior, pero tras analizarlo personalmente solicitó una revisión adicional para evitar contradicciones o posibles inconsistencias jurídicas. “Ayer me entregaron la redacción de la reforma y todavía tuve algunos comentarios (…) ya está lista ahora sí”, afirmó.

La presidenta señaló que los cambios no alteran el sentido central de la reforma electoral, sino que buscan garantizar claridad técnica en su contenido antes de enviarla a la Cámara de Diputados.

Ajustes no modifican el tema de plurinominales ni recursos a partidos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que el envío se postergó uno o dos días para afinar detalles. Subrayó que los ajustes realizados por la presidenta no afectan el método para elegir legisladores plurinominales ni la reducción de recursos a partidos políticos.

Estos dos puntos han sido motivo de reservas por parte de los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, quienes han expresado inquietudes sobre la fórmula para conformar el Senado y la Cámara de Diputados, así como sobre el costo de las elecciones.

Monreal afirmó que Sheinbaum revisa personalmente los textos que envía al Congreso y calificó el proceso como un ejercicio “cuidadoso y escrupuloso”.

Con el anuncio de que la reforma electoral ya está lista, el Congreso se prepara para iniciar el análisis de una de las iniciativas más relevantes del actual periodo legislativo.