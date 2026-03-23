La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya están detenidos los dueños de la funeraria donde fueron hallados restos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa, luego de que los padres de los 43 normalistas conocieran irregularidades detectadas en ese sitio, ubicado en la entrada a Iguala.

De acuerdo con la información dada a conocer este fin de semana por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en la funeraria Ángel fueron encontrados restos óseos que datan de 2014, además de ropa, un horno crematorio clandestino y cuerpos que llevaban años sin ser entregados a sus familiares.

Ante estos hallazgos, Sheinbaum dijo que solicitará un informe más amplio a la Fiscalía General de la República, ya que evitó abundar públicamente en detalles del caso para no afectar el curso de las investigaciones.

Sheinbaum asegura que hay nuevas líneas de investigación

La presidenta sostuvo que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 se está revisando con un enfoque distinto, nuevas herramientas y métodos de investigación que antes no se habían utilizado.

“Entró un nuevo fiscal que está analizando con nuevas líneas de investigación, herramientas y métodos de investigación que no se habían usado previamente. Entre ellos una valoración mucho más intensa de las llamadas de teléfono de esa noche”, afirmó.

Según la mandataria, ese nuevo esquema ya ha permitido avances concretos.

🗣️ "Hay una investigación muy profunda. Pedí que hablen con los padres y madres".



⭕️Tras sostener comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso Caso Ayotzinapa se investiga… pic.twitter.com/dop2jQ9nQ8 — Animal Político (@Pajaropolitico) March 23, 2026

“Esto ha llevado a nuevas detenciones, a nuevos sitios de búsqueda y a otras investigaciones o nuevas detenciones”, indicó.

Piden apoyo de la ONU para reforzar credibilidad del caso

Sheinbaum también informó que solicitó apoyo a la Organización de las Naciones Unidas para fortalecer la credibilidad de la investigación y dar certeza sobre la ruta que ahora sigue la fiscalía.

“Lo que hice fue pedirle a la representación del alto comisionado de Naciones Unidas en México que pudiera presentarnos algunos expertos. Pues son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan dar certeza, digamos, de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho, tiene las suficientes herramientas”, agregó.

En paralelo, la presidenta habló sobre el amparo que se encuentra en revisión en la Suprema Corte y que está relacionado con la exigencia de que el Ejército entregue la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Sedena.

“Lo tiene que revisar la Corte. Está en la Corte en este momento (…) Sedena lo que dice, lo que sostiene es que se ha entregado todo lo que se tiene que entregar”, señaló.

El caso sigue abierto más de 11 años después

A más de 11 años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, el caso Ayotzinapa sigue sin resolverse. Las investigaciones han estado marcadas por irregularidades, liberación de detenidos y reclamos constantes de las familias, que continúan buscando acceso total a la información y verdad sobre el paradero de sus hijos.

Los nuevos hallazgos en la funeraria y las declaraciones de la presidenta vuelven a colocar el caso en el centro de la exigencia de justicia.