La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lograron un ahorro superior a mil millones de pesos luego de sustituir un contrato de renta de vehículos por la compra directa de nuevas camionetas para su flotilla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta información le fue entregada por la propia Corte, luego de que se solicitara una aclaración sobre la renovación vehicular. “Había un contrato de renta de vehículos, y decidieron sustituirlo por la compra. Ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, señaló.

La compra de vehículos y el argumento de seguridad

La Suprema Corte informó el pasado 22 de enero la renovación de su flotilla de camionetas, una decisión que justificó por criterios de seguridad institucional, al considerar que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios.

Al respecto, Sheinbaum subrayó que su gobierno no tomó la decisión y que solo transmitió la información recibida. “Yo informo sobre lo que preguntamos el día de ayer, y amablemente nos pasaron está información”, puntualizó la presidenta al ser cuestionada sobre el tema.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, apuntó el Supremo en una nota informativa.