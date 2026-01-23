Una mujer ganó una casa incautada a la delincuencia organizada en un sorteo oficial, pero no ha podido tomar posesión del inmueble luego de que un grupo delictivo se presentó para reclamarlo bajo amenazas.

El caso ocurrió en Jalisco y expone las dificultades que enfrentan algunos ganadores de bienes subastados o rifados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), particularmente cuando se trata de propiedades ligadas al crimen organizado.

Un premio ganado en un sorteo oficial

Entre 2018 y 2024, el INDEP subastó y sorteó más de mil 300 propiedades, muchas de ellas aseguradas a grupos delictivos. Una de esas viviendas fue rifada durante el Sorteo Especial 291 de la Lotería Nacional, celebrado el 15 de septiembre de 2024.

Ese día, Esperanza resultó ganadora de una casa ubicada en la Privada Huerta de Peña, en el municipio de Tlaquepaque.

“Estábamos incrédulos. Vamos a tener por lo menos una propiedad, aunque no está en la zona donde nosotros radicamos”, relató.

Entrega sin escrituras y regreso a su ciudad

El 4 de diciembre, Esperanza y su esposo acudieron al inmueble, donde personal del INDEP les otorgó la posesión física, aunque no les entregaron las escrituras.

“Me entregaron un respaldo jurídico en donde acredita mi nombre, acredita la ubicación de la propiedad y acredita que esa propiedad participó en el Sorteo 291 de la Lotería”, explicó.

Tras la entrega, la pareja regresó a su ciudad de residencia.

El inmueble fue reclamado por presuntos integrantes del crimen

Casi cinco meses después, el 26 de abril, vecinos alertaron a Esperanza de que personas ajenas intentaban ingresar a la vivienda.

“Personas denominándose como los dueños de la propiedad se presentaron con barreta y marro y un cerrajero y empezaron a forzar la puerta”, denunció.

De acuerdo con su testimonio, un hombre se presentó ante los vecinos como “el dueño de la plaza”, advirtiendo:

“No te metas en esta situación. Si no quieres tener problemas conmigo. Esa propiedad es mía y la voy a recuperar”, mientras mostraba un arma.

El antecedente del inmueble

La casa perteneció a José Gabriel Zúñiga Ovalle, alias “El Delta”, detenido en 2013 por la Policía Federal en Jalisco. Era integrante del Cártel de la Laguna, una facción de los Beltrán Leyva que operaba en Durango y Coahuila.

Siete años después, el gobierno federal logró incautar la propiedad mediante un proceso de extinción de dominio, tras un largo juicio. Sin embargo, desde 2025, El Delta se encuentra en libertad.

Esperanza asegura que desde hace aproximadamente dos meses la vivienda volvió a estar ocupada por los antiguos dueños.

Denuncias sin respuesta y reclamo al INDEP

La ganadora presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco, sin que hasta ahora exista un resultado. También notificó a la Lotería Nacional y al INDEP.

“Ha sido una situación en la que el INDEP, que es el dueño de la propiedad, se ha estado lavando las manos diciendo que ellos hicieron entrega de la propiedad… prácticamente esta es una situación en la cual ellos me metieron”, afirmó.

La opción de recibir el premio en efectivo

El Artículo 21 del Reglamento del Sorteo establece que, si el INDEP se encuentra imposibilitado para entregar el premio, debe otorgarse el valor económico del inmueble.

Esperanza asegura que ya no desea la casa.

“Nosotros estamos solicitando que nos den el premio económico. Yo no quiero esa propiedad. Al final del día, ¿para qué quiero un premio de ese tipo si prácticamente está poniendo mi vida en peligro?”

Respuesta oficial del INDEP

En una nota informativa, el INDEP informó que, junto con la Lotería Nacional, se encuentra en análisis administrativo para reintegrar a la ganadora el monto equivalente al valor del inmueble.