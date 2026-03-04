La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México rechazó las versiones que apuntaban a cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras por parte de la FIFA rumbo al Mundial 2026, y calificó esos señalamientos como infundados.

Las autoridades capitalinas señalaron que las versiones difundidas en algunos medios no reflejan la realidad del mercado turístico, y aseguraron que existe coordinación permanente con el sector hotelero para garantizar la atención de visitantes nacionales e internacionales durante el torneo.

Turismo CDMX afirma que no existen cancelaciones masivas

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la titular de la dependencia, Alejandra Frausto, afirmó que no existen cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras relacionadas con el evento deportivo.

La funcionaria explicó que, por el contrario, la demanda turística internacional muestra una tendencia al alza, y que el sector hotelero trabaja junto con autoridades locales para preparar la recepción de visitantes que llegarán a la capital durante el Mundial.

La Secretaría de Turismo sostuvo que la planeación del hospedaje continúa conforme a lo establecido, y que las expectativas del mercado se mantienen positivas rumbo al torneo organizado por la FIFA.

Autoridades y hoteleros coordinan preparativos para el Mundial

Como parte de los preparativos para el evento, el 4 de marzo se realizó una reunión de trabajo en el Hotel Catedral, ubicado en el Centro Histórico de la capital.

En el encuentro participaron representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, además de autoridades del gobierno local y directivos de grupos hoteleros.

Durante la mesa encabezada por Alejandra Frausto, se discutieron temas relacionados con infraestructura turística, estrategias de seguridad, regulación de precios, promoción internacional y hospitalidad para visitantes.

La dependencia explicó que el mercado de hospedaje funciona de acuerdo con la dinámica habitual de los grandes eventos internacionales, donde las reservas pueden ajustarse conforme se definen calendarios, partidos y avanza la venta de boletos.

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto entre gobierno y empresarios busca fortalecer la oferta turística de la ciudad y garantizar estándares de calidad y atención para visitantes y residentes durante el Mundial 2026.