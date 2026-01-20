El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que sí cobrará impuestos a los futbolistas extranjeros que participen en partidos del Mundial 2026 dentro de territorio mexicano, una medida con la que busca evitar que los ingresos generados durante el torneo queden fuera del radar fiscal.

De acuerdo con información publicada por El Universal, la autoridad fiscal mexicana confirmó que los jugadores que disputen encuentros en México estarán obligados a pagar impuestos por los ingresos obtenidos en el país, independientemente de que pertenezcan a selecciones extranjeras o residan fiscalmente en otro lugar.

Cómo aplicará el cobro de impuestos durante el Mundial

El SAT explicó que el impuesto se aplicará bajo el principio de fuente de riqueza, es decir, si el ingreso se genera en México, debe pagar impuestos en México. Esto incluye premios, bonos y cualquier remuneración relacionada con los partidos jugados en sedes mexicanas.

La autoridad precisó que no se trata de un impuesto nuevo ni de una medida extraordinaria por el Mundial, sino de la aplicación de la legislación fiscal vigente, que ya contempla este tipo de casos en eventos deportivos internacionales.

México será sede del Mundial 2026

México compartirá la organización del Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá, y albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En esas sedes, los futbolistas que entren a la cancha estarán sujetos a las reglas fiscales mexicanas durante el tiempo que realicen actividades económicas en el país.

Especialistas en temas fiscales explicaron que este tipo de cobros ya se aplican en otros países sede de grandes eventos deportivos y que, generalmente, las federaciones y equipos consideran estos impuestos dentro de su planeación financiera.

No es contra los jugadores, dice el SAT

El SAT subrayó que la medida no busca afectar a los futbolistas, sino garantizar que los ingresos derivados de un evento de escala mundial cumplan con las obligaciones fiscales correspondientes, como ocurre con conciertos, competencias deportivas y espectáculos internacionales.

Además, recordó que existen tratados para evitar la doble tributación, por lo que los impuestos pagados en México podrían acreditarse en los países de origen de los jugadores, dependiendo de cada caso.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, México no solo se prepara en estadios y logística, sino también en materia fiscal, dejando claro que la fiesta del futbol también tendrá reglas claras ante el SAT.