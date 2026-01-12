Si el internet es territorio libre, México ya puso bandera. En 2025, los mexicanos se colocaron entre los mayores consumidores de OnlyFans en todo el planeta, metiéndose nada más y nada menos que al quinto lugar mundial en gasto dentro de la plataforma.

Los números no mienten ni se esconden bajo la almohada. De acuerdo con el reporte OnlyFans Wrapped 2025, los usuarios mexicanos dejaron alrededor de 291 millones de dólares en suscripciones y propinas.

Solo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia gastaron más. Sí, México quedó por encima de países como Alemania, Francia y España.

Pero donde el país se pone realmente serio es en Latinoamérica. Aquí no hay competencia. México lidera la región con un promedio diario cercano a los 800 mil dólares, mientras que Brasil, Argentina, Chile y Colombia aparecen muy atrás en el ranking global.

Aunque OnlyFans no nació como una plataforma de contenido para adultos, la realidad es que ese tipo de material es el que manda. Y ahí, los usuarios mexicanos se han convertido en clientes fieles, constantes y con crecimiento acelerado.

El gasto en México aumentó más del 19 por ciento en comparación con 2024, una subida que deja en ridículo el crecimiento de mercados como Estados Unidos y Reino Unido. En números simples, fueron casi 47 millones de dólares más en un solo año. Traducido al día a día, eso significa que cada 24 horas los mexicanos sueltan más de 796 mil dólares dentro de la plataforma.

La Ciudad de México tampoco se queda atrás. La capital se coló entre las diez ciudades del mundo que más dinero mueven en OnlyFans, superando a gigantes como Chicago, Houston y Roma. En 2025, la CDMX acumuló casi 39 millones de dólares en gasto, con un crecimiento todavía más rápido que el promedio nacional.

Para Sam Pierce, CEO de OnlyGuider, el mensaje es claro: México ya no solo participa en el negocio, lo domina en la región y compite de tú a tú con ciudades y países de alto poder adquisitivo.

Así que sí, mientras algunos siguen debatiendo el impacto de OnlyFans, México ya hizo lo suyo… entró, pagó y se quedó en el top.