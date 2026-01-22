El registro de líneas telefónicas en México es un proceso obligatorio para personas físicas y morales. Este trámite inició el 9 de enero y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026, de acuerdo con los lineamientos oficiales.

Sin embargo, no todas las líneas están obligadas a cumplir con este registro. Existe un tipo específico de usuarios que queda exento del padrón móvil, y aquí te explicamos cuáles son y por qué.

Qué líneas telefónicas deben registrarse en el padrón móvil

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, deben registrarse todos los números asociados a una tarjeta SIM que cuenten con numeración asignada y capacidad para realizar u originar llamadas de voz, así como otro tipo de tráfico.

En este grupo se incluyen tanto las líneas de prepago como las de pospago, sin importar su modalidad.

Para cumplir con el proceso:

Las personas físicas deben presentar CURP o INE .

deben presentar . Las personas morales deben presentar RFC.

La vinculación de la línea puede realizarse de manera presencial en los centros de atención de los proveedores de telefonía móvil o vía remota, mediante las plataformas de gestión habilitadas por cada empresa.

Qué líneas telefónicas quedan exentas del padrón móvil

El mismo documento oficial establece, en su Artículo 1°, que quedan exceptuados del registro obligatorio los números telefónicos asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica para:

Generar llamadas de voz

Enviar mensajes SMS

Realizar llamadas a través de Internet

Si tu tarjeta SIM no tiene estas funciones, no estás obligado a registrar la línea en el padrón móvil.

Qué pasa si no registras una línea obligatoria

Si una línea telefónica que sí tiene carácter obligatorio no es registrada antes de la fecha límite, quedará inhabilitada.

Esto implica que el usuario:

No podrá realizar llamadas

No podrá enviar ni recibir mensajes SMS

La única función que se mantendrá activa será la posibilidad de comunicarse con números de emergencia.

Se puede desvincular una línea telefónica del padrón

Sí. La desvinculación consiste en disociar una línea telefónica móvil de su titular y puede realizarse en los siguientes casos:

A solicitud expresa del usuario

Por portabilidad de la línea telefónica, una vez ejecutado el proceso

Por terminación de la relación contractual

Al igual que el registro, la desvinculación puede realizarse de forma presencial en los centros de atención del proveedor o vía remota a través de las plataformas digitales de cada empresa.