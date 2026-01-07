A partir de enero de 2026, todas las líneas de telefonía móvil en México deberán estar registradas obligatoriamente a una persona física o moral. La medida implica que cada número celular estará vinculado a una identidad específica y, de no cumplir con el trámite, la línea será suspendida, quedando habilitada únicamente para llamadas de emergencia.

El registro obligatorio de líneas celulares es una disposición anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, cuyo objetivo oficial es combatir extorsiones y fraudes telefónicos, eliminando las líneas anónimas que hoy operan en el país.

¿Desde cuándo aplica y cuáles son las fechas clave?

El calendario ya está definido y conviene tenerlo claro para no quedarse fuera:

9 de enero de 2026: inicia el registro obligatorio de líneas celulares

inicia el registro obligatorio de líneas celulares 29 de junio de 2026: fecha límite para registrar tu línea

fecha límite para registrar tu línea 30 de junio de 2026: las líneas no registradas serán suspendidas

A partir de esa fecha, los teléfonos con líneas no registradas no podrán hacer llamadas ni usar datos, salvo para emergencias, aunque los planes de renta seguirán cobrándose.

¿A quién aplica el registro obligatorio?

El registro aplica para todos los usuarios, sin excepción:

Usuarios con plan de renta o prepago

Smartphones y celulares básicos

Mexicanos con CURP

Extranjeros con pasaporte

Turistas que compren una SIM en México

Líneas personales y líneas de trabajo

En pocas palabras: todas las líneas móviles deben registrarse, sin importar el tipo de equipo o usuario.

¿Cómo registrar tu línea telefónica paso a paso?

Paso 1: Contacta o espera a tu compañía telefónica

El trámite podrá realizarse en centros de atención de las compañías (Telcel, AT&T, Movistar, entre otras) o de forma remota. Los operadores enviarán avisos por SMS, correo electrónico o notificaciones en sus apps, con enlaces directos para completar el registro.

En el caso de Telcel y AT&T, el proceso en línea comenzará desde el 7 de enero de 2026. Ambas compañías permitirán hasta tres intentos para completar el registro remoto, que incluirá una selfie para comprobar identidad. Si no se logra, será necesario acudir presencialmente.

Paso 2: Ten listos tus documentos

Para personas físicas se requerirá alguno de los siguientes documentos vigentes:

INE

Pasaporte

CURP biométrica

Además de proporcionar nombre completo y CURP. En el registro en línea se solicitará una prueba de vida mediante selfie.

Personas extranjeras y turistas:

Pasaporte vigente

CURP temporal (si se cuenta con ella)

Personas morales (empresas):

El registro deberá hacerlo el representante legal, presentando el RFC de la empresa.

Líneas de menores, adultos mayores y planes familiares

El registro contempla todas las líneas, incluidas aquellas de menores de edad, adultos mayores o familiares que estén bajo un mismo titular. En estos casos, el tutor o responsable será quien registre las líneas con sus datos.

Cada persona podrá registrar hasta 10 líneas telefónicas a su nombre.

📣 A todas las personas usuarias de #TelefoníaMóvil📱

Tu operador de telefonía debe informarte de manera clara, accesible y oportuna, sobre los requisitos y modalidades para que puedas realizar la vinculación de tu línea telefónica.



Debes recibir esta información antes del 8 de… pic.twitter.com/KUP11AqqYj — CRTGobMX (@CRTGobMX) December 12, 2025

Qué pasa si compras una línea después o no reconoces una

Si compras un equipo nuevo o un SIM sin registrar, podrás hacerlo mediante el link o código QR que proporcione tu compañía telefónica.

A partir del 6 de febrero de 2026, estará disponible un Portal de Consulta, donde podrás verificar:

Qué líneas están vinculadas a tu CURP

Qué líneas están vinculadas a tu RFC

Si detectas una línea que no reconoces, deberás acudir a un centro de atención para solicitar la aclaración y desvinculación, si procede.

¿Puedo desvincular una línea?

Sí. Desde el 6 de febrero de 2026 se podrá solicitar la desvinculación de una línea.

Es importante considerar que:

La desvinculación no cancela el contrato

El servicio quedará suspendido hasta que se vuelva a vincular

hasta que se vuelva a vincular Si cancelas el contrato, la desvinculación es automática

Finalmente, recuerda que a partir del 30 de junio de 2026, todas las líneas no registradas serán suspendidas, pero los planes de renta seguirán cobrándose, aunque no puedas usar el servicio.