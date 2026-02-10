Los diez mineros privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa, habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal “Los Mayos”, de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos por el caso, informó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El funcionario explicó que esta versión surge de los testimonios iniciales de cuatro presuntos integrantes de la célula de Los Chapitos, detenidos tras el reforzamiento de la seguridad en la zona. Según dichas declaraciones, los trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver fueron “levantados” al ser identificados erróneamente como miembros de un grupo criminal rival.

García Harfuch aclaró que se trata de una línea preliminar y que no se descartan otras hipótesis, ya que la investigación continúa y podrían realizarse más detenciones conforme avancen los operativos federales en la región.

El secretario también señaló que no existían denuncias previas por extorsión o amenazas contra los trabajadores de la minera, ni reportes de hostigamiento por parte de grupos criminales antes de los hechos ocurridos el pasado 23 de enero, cuando los mineros fueron sacados por la fuerza de un campamento proporcionado por la empresa.

Hallazgo de fosas clandestinas en El Verde

Durante las labores de búsqueda, autoridades federales localizaron una fosa clandestina en el poblado de El Verde, donde se encontraron 10 cuerpos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cinco de ellos ya fueron identificados como trabajadores de Vizsla Silver, mientras que los otros cinco permanecen en proceso de identificación genética.

Las víctimas identificadas hasta el momento son:

José Ángel Hernández Vélez, 38 años, originario de Zacatecas

Ignacio Aurelio Salazar Flores, 37 años, originario de Zacatecas

José Antonio Jiménez Nevárez, 34 años

Jesús Antonio de la O Valdez, 30 años, originario de Chihuahua

José Castañeda Hernández, 35 años, originario de Taxco

Las autoridades también confirmaron el hallazgo de una segunda fosa clandestina en la misma zona, la cual permanece resguardada mientras se realizan las diligencias correspondientes. Hasta ahora, no se ha informado cuántos cuerpos podrían encontrarse en ese segundo sitio.

García Harfuch reiteró que las fuerzas federales mantienen presencia en Sinaloa y que habrá más detenciones relacionadas con el secuestro y asesinato de los mineros.