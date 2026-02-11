México mejoró un punto en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 y con ello subió al puesto 141 de 180 países evaluados, con una calificación de 27 sobre 100, según el reporte publicado por Transparencia Internacional.

Aunque el país avanzó un lugar respecto al año anterior, mantiene la misma puntuación que obtuvo en 2024, cuando registró su peor evaluación histórica. En la escala del IPC, 0 representa mayor corrupción y 100 menor corrupción.

En América Latina, México solo supera a Guatemala (26), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), pero se encuentra por debajo de Brasil (35) y Chile (63), dos de sus principales competidores económicos en la región.

Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar, posición 38 de 38 economías evaluadas. En el G20 se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia.

El informe señala que el fenómeno de la corrupción en México está cambiando y menciona el llamado “huachicol fiscal”, que representó una pérdida estimada de 610 mil millones de pesos en 2025, equivalente a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex.

Transparencia Internacional también destacó la persistencia de la extorsión, especialmente en micro y pequeñas empresas, además de que seis de cada diez mexicanas y mexicanos aseguraron haber sido víctimas de corrupción o extorsión policial.

A ello se suma una sanción inefectiva de la corrupción administrativa y penal, así como la ausencia de mecanismos sólidos para evitar la captura de la contratación pública por intereses ilícitos.

Aunque México sube un peldaño en el ranking, el panorama general refleja que los retos estructurales en materia de corrupción siguen siendo profundos.