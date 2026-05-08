Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, insistió en que el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el 5 de junio, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó horas antes que el cambio al calendario todavía era una propuesta.

El funcionario federal sostuvo su postura durante una visita a una escuela en Hermosillo, Sonora, donde explicó que el ajuste responde a las altas temperaturas en varios estados del país y al contexto del Mundial 2026.

“Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces, salimos el 5; los maestros salen el 12 por las labores administrativas”, dijo Delgado.

La declaración vuelve a abrir la confusión sobre el calendario escolar, ya que la SEP había publicado que las clases terminarían el 5 de junio, pero Sheinbaum dijo esta mañana que todavía no existía una definición final.

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Aunque Claudia Sheinbaum dijo que adelantar las vacaciones en escuelas por el Mundial todavía es una “propuesta” y que no hay calendario definido, Mario Delgado reiteró que el último día de clases será el 5 de junio.



“Vamos a revisar la fecha de regreso (…) hay una… pic.twitter.com/Sra9VSTwZ5 — Fernanda Familiar (@qtf) May 8, 2026

Delgado sostiene que alumnos saldrán el 5 de junio

De acuerdo con Mario Delgado, el cierre anticipado de clases se mantiene para el 5 de junio, mientras que las labores administrativas del personal docente concluirían el 12 de junio.

El calendario original marcaba el fin del ciclo escolar para el 15 de julio, por lo que el ajuste representa un recorte de hasta siete semanas en el calendario escolar.

La SEP argumenta que la modificación responde a dos factores principales: la ola de calor prevista para junio y julio, y el Mundial de futbol, que tendrá a México como una de sus sedes.

Delgado afirmó que la intención es evitar afectaciones al proceso de aprendizaje de los alumnos y aseguró que se revisará el esquema de regreso para lograr el máximo aprovechamiento.

“El regreso está en la propuesta que se hizo para el 17 de agosto, pero vamos a revisar eso para que haya el máximo aprovechamiento”, señaló ante medios de comunicación.

Regreso a clases queda en revisión

El nuevo punto de duda está en la fecha de regreso. Aunque Delgado mencionó una propuesta para el 17 de agosto, el calendario difundido por la SEP en redes sociales señala que el regreso a clases sería hasta el 31 de agosto.

En ese mismo calendario, la dependencia indica que maestras y maestros regresarían el 10 de agosto para participar en el Consejo Técnico Escolar en fase intensiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum había frenado el anuncio de la SEP al señalar que todavía no había un calendario definido.

“Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, dijo desde Palacio Nacional.

Ayer, las palabras de Mario Delgado sonaban a un hecho y no a una propuesta:



“Hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar”. https://t.co/oLYFV82sNj — Fernanda Familiar (@qtf) May 8, 2026

Sheinbaum explicó que la idea surgió de los estados y de solicitudes de algunos maestros que pidieron adelantar las vacaciones principalmente por el Mundial.

El ajuste ya provocó rechazo de organizaciones de padres de familia y de Mexicanos Primero, que advirtieron posibles afectaciones al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Por ahora, la SEP sostiene que el cierre será el 5 de junio, mientras la Presidencia insiste en que el calendario completo aún debe revisarse. La diferencia entre ambos mensajes deja a familias, docentes y escuelas en espera de una definición oficial clara.