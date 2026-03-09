Elementos de la Armada de México aseguraron aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima realizada a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el personal naval localizó 80 bultos flotando en altamar con la sustancia ilícita. El peso preliminar del cargamento ronda las dos toneladas, cifra que será confirmada mediante los procedimientos ministeriales correspondientes.

“Con información de inteligencia y mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, el personal naval localizó y aseguró los bultos con la sustancia ilícita”, informó la dependencia en un comunicado.

Los paquetes asegurados serán puestos a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación una vez que el buque arribe a puerto.

Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga… pic.twitter.com/5htwiY0yZA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 9, 2026

En el operativo participaron de manera coordinada la Armada de México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Decomiso se suma a golpe contra laboratorio de metanfetamina

El aseguramiento ocurre días después de otro operativo federal en Guerrero, donde autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.

Durante ese despliegue, realizado el 7 de marzo en la zona rural del municipio de Petatlán, fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina, además de grandes cantidades de insumos químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas.

En el inmueble las autoridades encontraron 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kilogramos de sustancias sólidas, materiales esenciales para la producción de metanfetamina. También se decomisaron más de dos mil dosis de droga listas para su distribución.

De acuerdo con fuentes citadas por Infobae México, el laboratorio estaría relacionado con el grupo delictivo “Los Arreola”, cuya capacidad de producción podría alcanzar 6.7 toneladas de metanfetamina al mes, con un valor estimado cercano a 95 millones de dólares.

Las autoridades señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia federal para debilitar la producción y distribución de drogas sintéticas y evitar que lleguen a mercados nacionales e internacionales.