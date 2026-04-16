La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que Citlalli Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, apenas un día después de presentar su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa, donde Alcalde Luján explicó que la decisión responde al peso político y organizativo del proceso electoral que enfrentará Morena en 2027.

La lideresa morenista señaló que desde hace una semana había invitado a Citlalli Hernández a reincorporarse al partido, debido a su experiencia previa en procesos internos y a la dimensión de las elecciones que vienen para el movimiento.

Morena perfila a Citlalli Hernández rumbo al proceso electoral de 2027

Luisa María Alcalde Luján subrayó que en 2027 se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos locales y municipios en 30 entidades del país, por lo que consideró necesario incorporar a una figura con experiencia en la operación política del partido.

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Citlalli Hernández fue designada por Morena como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, tras su renuncia a la Secretaría de las Mujeres, informó Luisa María Alcalde. pic.twitter.com/Tag8sfeBnM — Fernanda Familiar (@qtf) April 16, 2026

De acuerdo con la dirigente nacional de Morena, Citlalli Hernández ya participó en tres procesos anteriores y colaboró desde la secretaría general en la construcción de acuerdos y alianzas con partidos como el PT y el Partido Verde Ecologista de México.

Alcalde destaca la experiencia de Citlalli dentro del partido

Durante su mensaje, Luisa María Alcalde Luján afirmó que la trayectoria de Citlalli Hernández dentro de Morena fue uno de los factores clave para su nombramiento.

La dirigente sostuvo que, ante la relevancia de los cargos que estarán en disputa el próximo año, el partido requiere perfiles con conocimiento de los procesos internos y de la operación electoral. En ese contexto, presentó a Hernández como una pieza con experiencia acumulada en la conducción de acuerdos y alianzas dentro del movimiento.