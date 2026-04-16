FGR busca reabrir caso contra Naasón Joaquín y líderes de La Luz del Mundo; hoy se define en audiencia judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República busca reabrir el caso contra Naasón Joaquín García y otros líderes de La Luz del Mundo, luego de que en 2025 se determinó el no ejercicio de la acción penal durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la dependencia.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la actual fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se acercó a las víctimas y está apoyando para que un juez revoque esa decisión y permita retomar la investigación. Sheinbaum señaló que no conoce las razones por las que el expediente fue cerrado el año pasado, pero aseguró que eso fue lo que la fiscal informó en el gabinete de seguridad.

La presidenta detalló que este mismo día se realiza la audiencia en la que un juez deberá resolver si revoca o no el no ejercicio de la acción penal. En caso de que eso ocurra, la FGR podrá continuar con las indagatorias sobre el caso.

El pronunciamiento coloca nuevamente bajo atención judicial a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, quien ya fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores. Ahora, la discusión en México gira en torno a si la Fiscalía podrá reactivar formalmente el expediente que había sido cerrado.

La presidenta informó que la fiscal Ernestina Godoy y las víctimas buscan reabrir el caso contra Naasón Joaquín García, líder de La Luz del mundo.



Sheinbaum explicó que la fiscal se acercó a las víctimas para impulsar una nueva audiencia, luego de que en 2025 la FGR determinó el… pic.twitter.com/Ej6mgZr7OR — Fernanda Familiar (@qtf) April 16, 2026

Sheinbaum asegura que la actual Fiscalía apoya la reapertura

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la información le fue compartida directamente por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. Según relató, la FGR mantiene respaldo a las víctimas en esta etapa del proceso y está a favor de que se revoque la determinación tomada en junio del año pasado.

La presidenta incluso leyó una nota enviada por la fiscal, en la que se precisa que “en junio del año pasado, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal. Si se revoca la fiscalía va a continuar con la investigación y la fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque”.

La audiencia de hoy definirá si el expediente vuelve a abrirse

La audiencia de este día será clave para definir si el caso vuelve a la vía de investigación formal o si se mantiene el cierre decretado anteriormente. La inconformidad de las víctimas abrió la puerta a esta revisión judicial, que ahora dependerá de la resolución del juez.

El caso tiene un peso público y judicial importante por el perfil de Naasón Joaquín García y por la gravedad de los señalamientos que rodean a La Luz del Mundo. Lo que se resuelva hoy marcará el siguiente paso: si se confirma el cierre del expediente o si la Fiscalía retoma el caso con nuevas diligencias.