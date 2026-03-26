Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, fue detenida en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. De acuerdo con la ficha de arresto, quedó bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas, donde se definirá si será entregada o no a México.

La detención revive un caso que llevaba años abierto. Desde 2020, Gómez Fong promovió recursos legales para evitar un arresto con fines de extradición, pero la protección le fue negada.

Ese mismo año, un juez de control de Chihuahua ordenó su aprehensión. También se le negó una suspensión definitiva con la que buscaba frenar una posible extradición a Estados Unidos.

Qué antecedentes tiene el caso

Gómez Fong fue presidenta del DIF Estatal de Chihuahua entre 2010 y 2016. Aunque no ha sido imputada formalmente, ha sido señalada por presuntamente haber apoyado en la triangulación de recursos durante el gobierno de César Duarte.

A nivel federal, también ha sido mencionada en la investigación contra su esposo por un presunto lavado de dinero por 73 millones de pesos. Según esos señalamientos, habría colaborado en un esquema financiero para desviar recursos de la Secretaría de Hacienda estatal bajo la figura de supuestos apoyos al sector ganadero.

Su esposo fue detenido en 2020 en Miami, Florida, y después entregado a México. En ese proceso enfrentó acusaciones por lavado de dinero y peculado por cerca de mil 200 millones de pesos que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido desviados del erario de Chihuahua para presuntas campañas del PRI.