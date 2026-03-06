El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán, una estrategia del gobierno federal para garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol 2026 en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Zapopan, Jalisco. Ahí se explicó que el plan será coordinado por el gobierno de México y contará con la participación de más de 20 dependencias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades sede.

Coordinación internacional y protocolos de seguridad

De acuerdo con García Harfuch, el Plan Kukulkán contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos durante el torneo.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participarán con capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, simulacros a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana.

El objetivo es garantizar condiciones de seguridad tanto para la población como para los millones de visitantes que se espera lleguen al país durante la Copa del Mundo.

Además, se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del gobierno federal y representantes de la FIFA, en la que también participan autoridades de los estados sede.

Despliegue de fuerzas de tarea para las sedes mundialistas

Como parte del Plan Kukulkán, el gobierno autorizó la creación de tres fuerzas de tarea conjunta, una para cada ciudad sede del Mundial.

El general Román Villalvazo explicó que también se formarán siete agrupamientos conjuntos adicionales para apoyar las sedes alternas donde se concentrarán las selecciones participantes durante sus entrenamientos, además del respaldo de tres agrupamientos de defensa aérea.

En total, el operativo contemplará más de 99 mil elementos. De ellos, 20 mil 734 pertenecen a las Fuerzas Armadas, 58 mil 654 son agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y alrededor de 20 mil corresponderán a personal de seguridad privada.

Apoyo canino y unidades montadas

El dispositivo de seguridad también incluirá 188 binomios caninos y 140 elementos apoyados en caballos, que participarán en tareas de vigilancia y control durante el evento deportivo.

Con este despliegue, el gobierno federal busca garantizar condiciones de seguridad en las sedes mexicanas durante uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, que atraerá a millones de aficionados y turistas en 2026.